Ryan Lochte dachte nach Rio- Eklat an Selbstmord

Der derzeit gesperrte US- Schwimmstar Ryan Lochte hat angegeben, nach seinem Ausrutscher bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio an Selbstmord gedacht zu haben. "Nach Rio war ich wohl der am meisten gehasste Mann der Welt", sagte Lochte in einem am Dienstag veröffentlichten ESPN- Interview. "Es gab Zeiten, in denen ich geweint habe und mir dachte: Wenn ich zu Bett gehe und nicht mehr aufwache, wäre es besser."