Russland & Kanada spazieren zu klaren Siegen!

Der Titelverteidiger aus Nordamerika fertigte in Gruppe B in Paris Weißrussland mit 6:0 ab, Russland setzte sich in Gruppe A in Köln gegen Gastgeber Deutschland nach 5:0- Führung mit 6:3 durch.

Die Ergebnisse:

Gruppe A - 4. Spieltag:

Deutschland - Russland 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Tore: Macek (46.), Gogulla (49./PP), Tiffels (60.) bzw. Schipatschjow (2., 18./PP), Plotnikow (19./PP), Gusew (32./PP), Kutscherow (36., 52.)

USA - Schweden

Gruppe B - 4. Spieltag:

Weißrussland - Kanada 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Tore: Point (6., 55.), MacKinnon (25./PP, 36.), Skinner (48.), Giroux (51.)

Finnland - Tschechien