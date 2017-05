Rührend! Kimi tröstet nach Crash weinenden Fan

Nicht einmal eine Kurve hat Kimi Räikkönens Arbeitstag am Sonntag beim Grand Prix von Spanien überdauert (Highlights im Video oben) - der Ferrari- Star ist nach einem Crash mit Max Verstappen aus dem Rennen geflogen! Was vor allem einen sechsjährigen Super- Fan so sehr kränkte, dass er in Tränen ausbrach. Das konnte Räikkönen freilich nicht auf sich sitzen lassen und er kümmerte sich nach dem Rennen rührend um den kleinen Thomas.