RTL LIVE: Marcel Hirschers goldene WM- Mission

In allen Weltcup- Riesentorläufen stand Marcel Hirscher in dieser Saison am Podest: Zwei Siege und vier zweite Plätze hat der Salzburger auf dem Konto. Klar, dass unser ÖSV- Star als Top- Favorit gilt. Doch sein größter Herausforderer heißt Alexis Pinturault. Der Franzose ist dreifacher Saisonsieger und nach WM- Gold im Team besonders motiviert. Wer schnappt sich in St. Moritz Gold?

Hier sind Sie live dabei: