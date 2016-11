RTL- Kandidat scheitert an Hasenhüttl- Frage

Trotz fulminanten Bundesligastart von RB Leipzig sollte Trainer Ralph Hasenhüttl vielleicht doch noch ein bisschen an seiner Bekanntheit in Deutschland arbeiten. Bei der Sendung "Wer wird Millionär" scheiterte ein Kandidat an einer Frage zum österreichischen Coach. Es folgte ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken.