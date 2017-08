Rot- weiß- rote Power in der deutschen Bundesliga

Knapp ein Monat nach dem sensationellen Halbfinaleinzug bei der Frauen- EM beginnt für zahlreiche ÖFB- Teamspielerinnen der Liga- Alltag in Deutschland. Nicht weniger als 15 Österreicherinnen sind in der am Wochenende startenden 1. Bundesliga engagiert. Die größten Kontingente bilden ein Quartett beim Cup- Finalisten SC Sand sowie Trios bei Vizemeister Bayern München und dem MSV Duisburg.