"Rot" für Arnautovic ++ Chelsea baut Vorsprung aus

Den zehnten Saisonsieg in Folge für Leader Chelsea sowie eine "dunkelrote" Karte für Stoke- Stürmer Marko Arnautovic haben am Mittwochabend die restlichen Spiele der 16. Runde in der englischen Premier League gebracht. Chelsea siegte dank eines Treffers von Cesc Fabregas (40.) bei Schlusslicht Sunderland 1:0 und führt nun schon sechs Punkte vor Liverpool, das in Middlesbrough 3:0 gewann.