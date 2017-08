Rossi vergibt Führung - Dovizioso feiert GP- Sieg!

Rossi hatte das Rennen lange Zeit angeführt, wurde aber im Finish sowohl von Dovizioso als auch seinem Yamaha- Kollegen Vinales stehen gelassen. "In den letzten vier, fünf Runden ging leider nichts mehr. Ich hatte keine Chance, mit den beiden mitzufahren", sagte der 38- jährige Italiener. Dovizioso freute sich über seinen Erfolg. "Ich war nicht am schnellsten, aber ich habe mein Bike immer in die richtige Position gebracht. Das war ein wichtiger Sieg", meinte er.

Dovizioso mit dem Siegerpokal! Foto: AFP or licensors

Sturz nach wildem Highsider

Für einen Schreckmoment sorgte KTM- Pilot Pol Espargaro, der nach der Überfahrt der Ziellinie mit einem wilden Highsider stürzte. Der Spanier hatte es als Elfter erneut in die Punkteränge geschafft, sein Teamkollege Bradley Smith aus Großbritannien kam nicht über den 17. Rang hinaus.

In der Moto2 feierte der Japaner Takaaki Nakagami den zweiten Sieg in seiner Laufbahn. Der Kalex- Pilot setzte sich vor dem Italiener Mattia Pasini durch. Dessen Landsmann Franco Morbidelli wurde Dritter und baute damit in der Gesamtwertung seinen Vorsprung auf den Schweizer Tom Lüthi weiter aus.

Canet siegt in Moto3

Aron Canet gewann das Abbruch- Rennen in der Moto3. Der Spanier setzte sich dank seiner Führung nach der 16. von 17 geplanten Runden durch. Das Rennen musste abgebrochen werden, da sich der Spanier Juanfran Guevara bei einem schweren Sturz verletzt hatte und auf der Strecke behandelt werden musste. Im WM- Klassement liegt der Spanier Joan Mir nach wie vor relativ komfortabel in Führung.