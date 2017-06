Rossi gewinnt spektakulären Grand Prix in Assen

Der italienische Superstar Valentino Rossi hat beim Motorrad- WM- Lauf der Niederlande das MotoGP- Rennen gewonnen. Der neunfache Weltmeister setzte sich am Sonntag in Assen auf seiner Yamaha in einem turbulenten Rennen knapp vor seinem Landsmann Danilo Petrucci (Ducati) durch. Dritter wurde Weltmeister Marc Marquez (Honda) aus Spanien. Für Rossi war es der zehnte Sieg in seiner Karriere in Assen.