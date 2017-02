Rosberg warnt Nachfolger: "Kein leichtes Spiel"

Bottas habe ihn um ein Gespräch gebeten, das er "gerne" führen werde. "Ich werde aber sehr, sehr neutral sein. Ich werde keine Geheimnisse von Lewis verraten, sondern ihm helfen, sich besser in das Team einzufügen", meinte Rosberg: "Es wird eine Herausforderung, in ein neues Team zu kommen, dem Lewis schon so viele Jahre angehört, und mit dem neuen Regularium." Das Niveau sei "extrem hoch", Bottas aber auch "sehr talentiert. Er kann große Dinge erreichen, wenn sie ihm ein gutes Auto geben".

Rosbergs Verhältnis zu Hamilton war in den vergangenen Jahren von großer Rivalität geprägt gewesen, obwohl die beiden zu ihren Kart- Zeiten noch "beste Freunde" gewesen seien, wie Rosberg in Monaco betonte. "Ich kann mir vorstellen, in Zukunft wieder ein besseres Verhältnis zu ihm zu haben."