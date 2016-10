Rosberg- Sieg in Suzuka! Mercedes ist Weltmeister

Der Deutsche Nico Rosberg hat sich am Sonntag mit seinem ersten Sieg beim Grand Prix von Japan in der WM- Wertung weiter abgesetzt. Von der Pole Position weg gewann der 31- Jährige anders als 2014 und 2015 in Suzuka und führt nach seinem heuer neunten Sieg in der Fahrer- WM 33 Punkte vor seinem Mercedes- Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Engländer wurde hinter Max Verstappen im Red Bull nur Dritter. Dei Ferrari mit Vettel und Räikkönnen landeten auf den Plätzen vier und fünf, Ricciardo wurde Sechster.

Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

WM- Titelverteidiger Hamilton hatte schon zum heuer wiederholten Male den Start verpatzt und war nach den ersten Kurven in einem verrückten GP gar nur Achter gewesen. Er kämpfte sich mit Fortdauer des Rennens aber zumindest auf einen Podiumsplatz zurück. Erst zum siebenten Mal in der WM- Geschichte beendeten alle gestarteten Fahrer das Rennen. Vier Rennen vor Schluss hat Mercedes mit den beiden Podesträngen nun definitiv vorzeitig den Konstrukteurs- WM- Titel in der Tasche, und zwar zum dritten Mal in Folge.

Rosbergs Dank an die Fans

Rosberg war nach dem Rennen super- happy: "Drittes Mal Konstrukteurs- Weltmeister - da kann ich nur dem ganzen Team riesig gratulieren! Mein Wochenende war von Beginn an stark und ist immer besser geworden. Danke an alle Fans!"

GP von Japan in Suzuka (53 Runden a 5,807 km = 307,471 km)

1. Nico Rosberg (GER) Mercedes 01:26:43,333

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +04,978

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +05,776

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +20,269

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +28,370

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +33,941

7. Sergio Perez (MEX) Force India +57,495

8. Nico Hülkenberg (GER) Force India +59,177

9. Felipe Massa (BRA) Williams +01:37,763

10. Valtteri Bottas (FIN) Williams +01:38,323

11. Romain Grosjean (FRA) Haas +01:39,254

12. Jolyon Palmer (GBR) Renault +1 Runde

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DEN) Renault +1 Runde

15. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +1 Runde

16. Fernando Alonso (ESP) McLaren +1 Runde

17. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso +1 Runde

18. Jenson Button (GBR) McLaren +1 Runde

19. Felipe Nasr (BRA) Sauber +1 Runde

20. Esteban Gutierrez (MEX) Haas +1 Runde

21. Esteban Ocon (FRA) Manor +1 Runde

22. Pascal Wehrlein (GER) Manor +1 Runde

Schnellste Runde: Sebastian Vettel (GER) Ferrari - 36. Runde Zeit : 01:35,118, Durchschnitt : 219,780 km/h

WM- Stand (nach 17 von 21 Rennen)

1. Nico Rosberg (GER) Mercedes 313

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 280

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 212

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 170

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 165

6. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 165

7. Valtteri Bottas (FIN) Williams 81

8. Sergio Perez (MEX) Force India 80

9. Nico Hülkenberg (GER) Force India 54

10. Felipe Massa (BRA) Williams 43

11. Fernando Alonso (ESP) McLaren 42

12. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 30

13. Romain Grosjean (FRA) Haas 28

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 25

15. Jenson Button (GBR) McLaren 19

16. Kevin Magnussen (DEN) Renault 7

17. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1

18. Pascal Wehrlein (GER) Manor 1

19. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1

Konstrukteurs- WM (nach 17 von 21 Rennen)

1. Mercedes * 593

2. Red Bull 385

3. Ferrari 335

4. Force India 134

5. Williams 124

6. McLaren 62

7. Toro Rosso 47

8. Haas 28

9. Renault 8

10. Manor 1

* = steht als Konstrukteurs- Weltmeister fest

Nächstes Rennen:

Grand Prix der USA am 23. Oktober in Austin.