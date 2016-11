Rooney- Suff- Nacht: Auch Pep hat "mal getrunken"

"Wir sind Menschen und alt genug, selbst Verantwortung zu übernehmen", betonte der Spanier. Der Vorfall sei keine Angelegenheit des Verbandes, befand Guardiola. "Das ist Privatleben. Ich mag es nicht, wenn Menschen mein Privatleben kommentieren, also mache ich das auch nicht. Ich habe großen Respekt für Wayne Rooneys Karriere."

Am Mittwoch waren in britischen Medien Fotos aufgetaucht, die Rooney offensichtlich betrunken zeigen. Die Bilder sollen bei einer Hochzeitsfeier aufgenommen worden sein, die am Samstag zwischen zwei Länderspielen gegen Schottland und Spanien im Mannschaftshotel stattgefunden hatte. Der britische Fußballverband (FA) reagierte verärgert, die britische Presse kritisierte Rooney scharf. Der Kapitän entschuldigte sich anschließend für sein Verhalten.