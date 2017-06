Ronaldo will bei Gericht 14,7 Mio.  hinterlegen

Der des Steuerbetrugs verdächtigte Weltfußballer Cristiano Ronaldo will einem Bericht der Sportzeitung AS zufolge bei einem Gericht in Madrid 14,7 Millionen Euro hinterlegen. Dies entspricht der Summe, die er nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft am Fiskus vorbeigeschleust haben soll. Damit wolle Ronaldo erreichen, dass das Gericht ihm mildernde Umstände zugesteht, berichtete AS. (Im Video oben sehen Sie, wie Ronaldo ein Einlaufkind im Rolstuhl beim Confed- Cup auf die Stirn küsst.)