Ronaldo muss vor Gericht!

Hintergrund sind freilich die Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Nach einer Anzeige der Staatsanwaltschaft soll Ronaldo von 2011 bis 2014 gut 14,7 Millionen Euro hinterzogen haben. Am vergangenen Freitag erschienen Berichte, nach denen der 32- Jährige Real wegen der Ermittlungen verlassen wolle.

Anöhrung am 13. Juli

Seit Dienstag ist fix, dass Ronaldo tatsächlich vor Gericht muss. Seine Anhörung ist laut portugiesischen Medien für 13. Juli, 11 Uhr, geplant. Ronaldo hatte in der Vergangenheit die Vorwürfe stets von sich gewiesen, zuletzt allerdings geschwiegen. Dafür sprang ihm Real- Präsident Florentino Perez verbal zur Seite. "Offensichtlich ist etwas passiert, was ihn gestört und seine Glaubwürdigkeit verletzt hat. Ich bin sicher, er wird uns das erzählen, und dann werden wir sehen", so der Real- Boss, der übrigens davon überzeugt ist, das Ronaldo bei Real bleibt ...