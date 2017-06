Ronaldo, Messi: Wer ist besser, wer "krimineller"?

Für Pele gibt es keine Frage: "Messi ist der bessere Spieler!" Ruud Gullit sieht das ganz anders: "Ronaldo ist doch viel kompletter!" Die zwei Zitate aus der aktuellen Ausgabe des "kickers" symbolisieren perfekt die zwei Fan- Lager.

Und jetzt die Steuer- Skandale! Erst wurde Lionel Messi verurteilt, jetzt braut sich ein mächtiges Gewitter über Cristiano Ronaldo zusammen. Bei allem Spott und Hohn der sich wegen der Steueraffären über die zwei Superstars des Fußballs ergossen hat, sollte man aber nicht vergessen, dass beide auch für ihre Rekordspenden bekannt sind.

Still wird es um Lionel Messi und Cristiano Ronaldo also garantiert nie werden - wenngleich Cristiano im Gegensatz zu Messi sogar eine unbedingte Strafe drohen könnte. Denn bei der Höhe an Steuerhinterziehung, die ihm vorgeworfen wird, wird die spanische Justiz keine Auge zudrücken.

Foto: GEPA pictures