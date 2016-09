Ronaldo ist "nicht mehr unantastbar" bei Real!

Aber auch das Verhalten von Ronaldo am Platz sorgte zuletzt für Kopfschütteln. So rastete er am vergangenen Samstag nach seiner Auswechslung im Liga- Spiel bei UD Las Palmas (2:2) aus. Der Portugiese legte sich mit Trainer Zinedine Zidane an. Und machte sich damit bei vielen Fans der "Königlichen" unbeliebt! In einer Umfrage der Madrider Sportzeitung "AS" schlugen sich 84 Prozent von rund 8000 teilnehmenden Lesern auf die Seite des französischen Trainers des Starensembles. "Um Cristiano wird es immer einsamer", titelte am Montag die Zeitung "La Vanguardia". Und "El Pais" stellte fest: "Ronaldo ist nicht mehr unantastbar." Nach Meinung der Zeitung "Sport" ist Ronaldo "ganz unten angelangt".

Foto: APA/AFP/GERARD JULIEN

Auf der Bank wie ein Rohrspatz herumgeschimpft

In Las Palmas hatte Ronaldo beim Verlassen des Feldes in der 72. Spielminute Zidane zunächst keines Blickes gewürdigt, verärgert Grimassen geschnitten und geschimpft. Auf der Bank gestikulierte der dreimalige Weltfußballer (2008, 2013, 2014) dann die restlichen 20 Spielminuten immer wieder wild mit den Armen und schimpfte weiter wie ein Rohrspatz - unter anderem auf die Mutter seines Trainers.

"Cristiano, das ist doch nicht so schlimm"

In der Kabine soll Ronaldo dann laut spanischen Medienberichten weiter getobt und Zidane Vorwürfe gemacht haben. "Du hast mich enttäuscht", soll er laut "Mundo Deportivo" gesagt haben. Kapitän Sergio Ramos habe dann schlichtend eingegriffen und versucht, Ronaldo mit den Worten "Cristiano, das ist doch nicht so schlimm" zu beruhigen.

Foto: GERARD JULIEN / AFP / picturedesk.com

Zu schlechte Leistung bei 2:2 gegen Granada?

Zidane habe seinen Star - anders als vom Coach behauptet - nicht ausgewechselt, um ihn für das Spiel am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Dortmund zu schonen, heißt es. Grund für die Entscheidung sei die schlechte Leistung des Stürmers gewesen. Und auch die Tatsache, dass Ronaldo den Treffer zum 2:1 durch Karim Benzema nicht bejubelt habe, weil er zuvor das Tor nicht getroffen hatte.

Zidane weist kolportierte Verwerfungen zurück

Zidane selbst wies derartige Kommentare indes weit von sich, er hält die Schlagzeilen der spanischen Presse für übertrieben. "Jeder Spieler, der ausgewechselt wird, ist sauer. Es ist alles in Ordnung. Ich bin nicht dumm und Cristiano ist intelligent. Wir wollen beide das Gleiche - für Real."

Foto: AP

Durchwachsener Saisonbeginn für Ronaldo

Der Mann von der Atlantik- Insel Madeira erlebt derzeit den schlimmsten Saisonstart seit seinem Wechsel von Manchester United nach Madrid im Sommer 2009. In der Liga hat er nach sechs Runden nur ein Tor auf dem Konto, ein weiterer Treffer gelang ihm beim 2:1- Zittersieg zum CL- Auftakt daheim gegen seinen Ex- Klub Sporting Lissabon. In der Liga glückten Ronaldo nur zwei von 17 versuchten Dribblings.