Ronaldo: "Habe nie gesagt, dass ich Real verlasse"

Real- Madrid- Fans können aufatmen: Laut der spanischen Zeitung "El Confidencial" hätte Cristiano Ronaldo in keinem Moment an einen Wechsel gedacht. "Ich habe nie gesagt, dass ich Real Madrid verlasse", wird der portugiesische Ausnahmekönner in einem Bericht zitiert. (Im Video oben sehen Sie, wie Ronaldos Sohn im Estadio Santiago Bernabeu, dem Stadion von Real, mit dem Ball zaubert!)