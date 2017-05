Ronaldo fährt mit Portugal zum Confed Cup

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

15:14 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas in French- Open- Quali ausgeschieden! Für Österreichs Tennis- Dame Barbara Haas ist in der zweiten Runde der Qualifikation für den Hauptbewerb der French Open in Paris Endstation gewesen. Die 21- jährige Oberösterreicherin unterlag der als Nummer zwei gesetzten Tschechin Marketa Vondrousova am Donnerstag klar mit 0:6, 1:6. Als einziger Österreicher ist in der Qualifikation damit noch der Niederösterreicher Gerald Melzer im Einsatz, der es in der dritten und letzten Runde mit dem US- Amerikaner Bjorn Fratangelo zu tun bekommt.

14:49 Uhr: +FUSSBALL+

Portugal mit Ronaldo zum Confed Cup! Ohne Bayern- Profi Renato Sanches nimmt Europameister Portugal die Vorbereitung für den Confederations Cup in Russland auf. Sanches fehlt im vorläufigen 24- Mann- Aufgebot, das Trainer Fernando Santos am Donnerstag in Lissabon bekannt gab. Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Dortmund- Profi Raphael Guerreiro sind hingegen dabei.

Foto: AFP

12:53 Uhr: +FUSSBALL+

Monaco verpflichtet belgischen Teamspieler Youri Tielemans! Der französische Meister AS Monaco hat den belgischen Nationalteamspieler Youri Tielemans von RSC Anderlecht verpflichtet. Der 20- jährige Mittelfeldspieler werde einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2022 unterzeichnen, teilte der Verein aus dem Fürstentum mit. Nach französischen Medienberichten beträgt die Ablösesumme rund 25 Millionen Euro.

11:00 Uhr: +BASKETBALL+

Charlotte erhielt Zuschlag für NBA- All- Star- Spiel 2019! Das All- Star- Spiel der nordamerikanischen Basketball- Profiliga NBA findet 2019 in Charlotte statt. Das teilte die NBA am Mittwoch (Ortszeit) mit. Gastgeber der alljährlichen Veranstaltung werden die in der größten Stadt des US- Bundesstaates North Carolina ansässigen Charlotte Hornets sein, deren Besitzer Basketball- Legende Michael Jordan ist.

10:13 Uhr: +MOTORSPORT+

Ex- F1- Pilot Bourdais verließ nach Unfall Spital! Der frühere Formel- 1-Pilot Sebastien Bourdais hat nach seinem schweren Unfall in Indianapolis das Krankenhaus verlassen. Der 38- jährige Franzose postete am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Foto, das ihn auf Krücken vor der Klinik zeigt. Bourdais war am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum legendären 500- Meilen- Rennen in Indianapolis schwer verunglückt. Mit weit über 300 Kilometer pro Stunde war er im Indianapolis Motor Speedway in die Mauer gekracht.

Foto: AP

21:55 Uhr: +BASKETBALL+

Oberwart Gunners ziehen in die ABL- Finalserie ein! Meister Oberwart Gunners ist erfolgreich durch das Halbfinale der Basketball- Bundesliga (ABL) gekommen und hat die Chance auf die Titelverteidigung. Die Burgenländer setzen sich am Mittwoch im fünften und entscheidenden Spiel der "best of five"- Semifinalserie mit 77:67 (45:48) gegen WBC Wels durch. In den Endspielen wartet bulls Kapfenberg, das Swans Gmunden mit 3:1- Siegen rausgeworfen hatte.

21:19 Uhr: +HANDBALL+

HSG Graz steigt als Bundesliga- Meister in die HLA auf! Die Herren von HSG Graz haben sich am Mittwoch den Handball- Bundesligatitel geholt und steigen in die Handball Liga Austria (HLA) auf. Die Steirer setzen sich nach der Auftaktpartie am Samstag auch im zweiten Spiel der "best of three"- Finalserie bei SU Katschberg St. Pölten mit 28:26 (14:11) durch. "Gratulation an die Mannschaft. Wir haben uns den Titel und den Aufstieg wirklich verdient. Mit dem Einzug ins Cup- Finale sind wir außerdem für den Europacup qualifiziert", sagte Graz- Teammanager Michael Schweighofer.

19:39 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreichs Damen- Team gewinnt Testmatch in Maribor! Österreichs Volleyball- Nationalteam der Damen hat am Mittwoch in Maribor in der Vorbereitung auf die WM- Qualifikation ein Testländerspiel gegen die University of Southern California mit 3:2 (- 20,21,- 20,27,13) gewonnen. Als Topscorerinnen trugen sich Sabrina Müller (17), Nikolina Maros (16) und Srna Markovic (16) ein. Runde zwei der WM- Qualifikation findet vom 31. Mai bis 4. Juni in Osijek statt.

18:19 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Herren verloren WM- Quali- Match gegen Griechenland 2:3! Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat am Mittwoch in der zweiten Phase der WM- Qualifikation in den Niederlanden die Partie gegen Griechenland in Kong aan de Zaan mit 2:3 (- 24,- 25,16,23,- 13) verloren. Nach dem Auftaktsieg gegen die Slowakei sind die Chancen auf ein WM- Ticket aber nach wie vor intakt. Am Donnerstag wartet mit Luxemburg ein von der Papierform her leichterer Gegner.

17:38 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer erreicht 3. Quali- Runde bei den French Open! Gerald Melzer hat die dritte Qualifikationsrunde für die French Open in Paris erreicht. Der Niederösterreicher setzte sich in der zweiten Runde klar mit 6:1, 6:2 gegen den Franzosen Vincent Millot durch und bekommt es nun mit dem Gewinner des US- Duells zwischen Bradley Klahn und Bjorn Fratangelo zu tun. Bleibt Melzer auf der Siegerstraße, steht er im Hauptbewerb des Grand- Slam- Turniers.

16:52 Uhr: +FUSSBALL+

Gratzei verlängert um ein weiteres Jahr bei Sturm Graz! Tormann Christian Gratzei hat beim SK Sturm Graz um eine weitere Saison verlängert, es wird bereits seine 15. bei den Steirern. Der 35- Jährige weist in der laufenden Meisterschaft laut Vereinsangaben eine Quote von 74,6 Prozent gehaltenen Schüssen und 91,4 Minuten pro Gegentor auf. "Mir hat diese Saison gezeigt, dass mein Körper noch für Top- Leistungen bereit ist", sagte Gratzei. "Egal welche Rolle ich in der kommenden Saison spielen werde. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim SK Sturm."

Foto: GEPA

16:09 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB erwartet bei Cup- Finale in Klagenfurt über 20.000 Fans! Das Cup- Finale zwischen Salzburg und Rapid beschließt am 1. Juni die heimische Fußball- Saison. Dank des Rekordmeisters wird wohl erstmals seit der Finalvergabe an Klagenfurt 2014 die 20.000- Zuschauer- Marke geknackt und das vom ÖFB erhoffte Fußball- Fest Realität. Für Rapid wiederum bedeutet es wertvolle Unterstützung im Spiel des Jahres, mit dem eine verkorkste Saison noch gerettet werden soll. Bis Mittwoch waren laut ÖFB 16.000 Karten abgesetzt, gut 20.000 Fans werden schließlich im Stadion erwartet, rund die Hälfte davon Rapid- Anhänger. Seitdem der ÖFB das Endspiel 2014 an die Arena am Wörthersee vergeben hat, ist das klarer Bestwert. Allerdings pilgerten 2010 beim Cupfinale zwischen Sturm Graz und Wiener Neustadt sogar 28.000 in das EM- Stadion 2008.

15:32 Uhr: +FUSSBALL+

U21- Kader für EM- Quali- Auftakt gegen Gibraltar nominiert! Der ÖFB hat den Kader für das erste Spiel der Qualifikation für die U21- EM 2019 in Italien und San Marino bekannt gegeben. Die ÖFB- Junioren starten am 8. Juni in Ritzing gegen Gibraltar, am 12. Juni bestreitet das Team ebenfalls in Ritzing ein freundschaftliches Länderspiel gegen Ungarn. Im Rahmen der EM- Qualifikation geht es für Österreich in der Gruppe 7 weiters gegen Serbien, Russland, Mazedonien und Armenien. Cheftrainer Werner Gregoritsch muss die Mannschaft nach der verpassten Qualifikation für die EM 2017 umbauen.

Tor: Paul Gartler (SV Kapfenberg), Osman Hadzikic (Austria Wien), Alexander Schlager (FAC Wien)

Abwehr: Dominik Baumgarnter (Wacker Innsbruck), Marco Friedl (Bayern München/GER), Petar Gluhakovic (Austria Wien), Sandro Ingolitsch (FC Liefering), Michael Lercher (Wacker Innsbruck), Philipp Lienhart (Real Madrid/ESP), Stefan Posch (1899 Hoffenheim/GER), Manuel Maranda (Admira Wacker Mödling), Dario Maresic (Sturm Graz), Manuel Thurnwald, Maximilian Wöber (beide Rapid Wien)

Mittelfeld: Sascha Horvath (Sturm Graz), Emir Karic (FC Liefering), Philipp Malicsek (Rapid Wien), Dominik Prokop (Austria Wien), Rami Tekir (FC Liefering)

Angriff: Adrian Grbic (FAC Wien), Arnel Jakupovic (FC Empoli/ITA), Hannes Wolf (FC Liefering), Marko Kvasina (Austria Wien)

15:05 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Kroatin Kuna bei Marathon- Sieg in Linz positiv auf EPO getestet! Die Kroatin Danijela Kuna ist nach ihrem Sieg beim Linz- Marathon am 9. April positiv auf das EPO- Derivat Darbepoietin getestet worden. Kuna sei vorläufig suspendiert worden. Die Analyse der B- Probe des vom Linzer- Veranstalter angeordneten Tests durch die NADA Austria steht noch aus. Kuna droht eine Sperre von vier Jahren und die Aberkennung des Linz- Sieges in 2:43:55 Stunden. An ihrer Stelle würde ihre Landsfrau Nikolina Stepan auf den ersten Platz nachrücken.

14:54 Uhr: +TENNIS+

Asarenka gibt nach Babypause Comeback bei Mallorca Open! Mitte Juni beim Mallorca Open wird die ehemalige Weltranglisten- Erste Viktoria Asarenka nach Babypause ihr Comeback geben. Das gab Neo- Turnierdirektor Toni Nadal am Mittwoch bekannt. Die Weißrussin (27) hatte im Juli 2016 ihr letztes Match bestritten und im Dezember Sohn Leo zur Welt gebracht. Das Wimbledon- Vorbereitungsturnier in Spanien wird von 18. bis 25. Juni auf Rasen gespielt. Turnierveranstalter ist der Österreicher Edwin Weindorfer, der auch für die Asarenka- Wild- Card gesorgt hat. Neben Asarenka wird auch die deutsche "Aufschlag- Weltrekordlerin" (211 km/h) Sabine Lisicki nach längerer Verletzungspause ihr Tour- Comeback in Santa Ponsa feiern.

14:17 Uhr: +TENNIS+

Qualifikation French Open: Haas zog in 2. Runde ein! Tennis- Spielerin Barbara Haas hat die erste Qualifikationsrunde für die French Open in Paris gemeistert. Die 21- jährige Oberösterreicherin bezwang die Russin Xenia Lykina nach schwachem Start 1:6,6:4,6:4. In der zweiten Runde trifft Haas auf die als Nummer zwei gesetzte Tschechin Marketa Vondrousova. Auch Gerald Melzer steht am Mittwoch noch im Einsatz. Er trifft in seiner Zweitrundenpartie auf den Franzosen Vincent Millot.

13:58 Uhr: +RUGBY+

"Spanischer Nobelpreis" für Neuseelands Rugby- Team

Die neuseeländische Rugby- Nationalmannschaft, besser bekannt als "All Blacks", erhält in diesem Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin- von- Asturien- Preis in der Sparte Sport. Die Jury teilte am Mittwoch mit, das Team erhalte den Preis für seine "außerordentlichen sportlichen Erfolge" und seine "großen Werte, wie Solidarität und Sportlichkeit".

Foto: AFP

13:22 Uhr: +TENNIS+

Kerber wieder fit

Die Weltranglisten- Erste Angelique Kerber reist nach ihrem verletzungsbedingten Aus in Madrid und einer frühen Niederlage in Rom fit zu den French Open nach Paris. "Ich bin wieder voll gesund", sagte die Deutsche am Mittwoch. Sie habe die freie Zeit genutzt, um ihre Oberschenkelblessur auszukurieren und sich bestmöglich auf das am Sonntag beginnende Grand- Slam- Turnier vorzubereiten.

Foto: AFP

11:45 Uhr: +TENNIS+

Comeback von Ex- Wimbledon- Finalistin Lisicki auf Mallorca

Die frühere Wimbledon- Finalistin Sabine Lisicki will beim Rasenturnier auf Mallorca ab 19. Juni ihr Comeback feiern. Das kündigte die 27- jährige Deutsche, die wegen einer Schulterverletzung heuer noch kein Spiel bestritten hat, am Mittwoch an.

Foto: APA/EPA/JOHN G. MABANGLO

11:24 Uhr: +TISCHTENNIS+

Gardos übersiedelt wieder nach Granada

Robert Gardos übersiedelt laut Angaben des Österreichischen Tischtennis- Verbandes (ÖTTV) wieder von Schwechat nach Granada. Der 38- Jährige lebte mit seiner Familie bereits von 2005 bis 2010 in Andalusien. Die Schließung der Werner Schlager Academy und die Abwanderung von Trainingspartnern veranlassen Gardos nun, seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Südspanien zu verlegen. Dort habe der weiterhin für den französischen Meister ASTT Chartres spielende Ex- Doppeleuropameister mit dem 41- jährigen Weißrussen Wladimir Samsonow einen hochkarätigen Sparringpartner zur Verfügung, hieß es in einer ÖTTV- Aussendung.

Robert Gardos Foto: GEPA

09:30 Uhr: +FUSSBALL+

Lienen wechselt in St.- Pauli- Direktorium

Chefcoach Ewald Lienen wechselt beim deutschen Zweitligisten FC St. Pauli auf den Posten des Technischen Direktors. Nachfolger des 63- Jährigen wird sein bisheriger Co- Trainer Olaf Janßen, teilte der Hamburger Klub am Mittwoch mit.

Foto: APA/dpa/Axel Heimken

22:24 Uhr: +FUSSBALL+

Rücktritt von Allardyce als Trainer von Crystal Palace! Sam Allardyce (62) ist etwas mehr als eine Woche nach dem geschafften Klassenerhalt als Trainer von Crystal Palace zurückgetreten. Das teilte der Premier- League- Klub aus London am Dienstagabend mit. Der ehemalige Kurzzeit- Teamchef Englands gab in einer Stellungnahme an, dass er keinen anderen Trainerjob mehr anstrebe.

21:04 Uhr: +FUSSBALL+

Valverde verlässt Bilbao und könnte Barca- Trainer werden! Trainer Ernesto Valverde verlässt den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao mit Auslaufen seines Vertrages im Juni. Laut spanischen Medienberichten soll der 53- Jährige neuer Chefcoach des FC Barcelona werden. Offiziell geben die Katalanen den Nachfolger ihres scheidenden Trainers Luis Enrique am Montag bekannt.

19:47 Uhr: +FUSSBALL+

Real Madrid verpflichtet 16- jähriges Mega- Talent Vinicius Junior! Der spanische Meister Real Madrid hat sich ab Juli 2018 die Dienste des brasilianischen Nachwuchs- Stürmers Vinicius Junior von Flamengo Rio gesichert. Der derzeit noch 16- Jährige soll Real laut Medienberichten 40 bis 45 Millionen Euro wert sein. Vinicius Junior werde aber voraussichtlich noch bis 2019 für Flamengo spielen, teilte Real am Dienstag ohne Angaben über die Ablösesumme mit.

Foto: AFP

19:41 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester- Profis bei Europa- League- Finale mit Trauerflor! Angesichts des schweren Terror- Anschlags in der eigenen Stadt werden die Profis von Manchester United im Europa- League- Finale am Mittwoch (20.45 Uhr) in Stockholm gegen Ajax Amsterdam mit Trauerflor- Armbinden auflaufen. Das kündigte der Klub am Dienstagabend an. Die europäische Fußball- Union UEFA habe diesem Vorhaben zugestimmt, teilte ManUnited mit.

17:48 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Herren gewannen erstes WM- Quali- Match gegen Slowakei! Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat am Dienstag in der zweiten Phase der WM- Qualifikation in den Niederlanden das Auftaktmatch gegen die Slowakei überraschend klar mit 3:1 (25,24,- 19,20) gewonnen. Vor allem Perugia- Legionär Alexander Berger sowie Topscorer Paul Buchegger (24 Punkte) präsentierten sich dabei stark. Nach dem Auftakt- Erfolg geht es Mittwoch erneut in Kong aan de Zaan gegen Griechenland. In der Sechsergruppe gilt Gastgeber Niederlande als Favorit, nur der Gewinner bekommt sofort ein Ticket für die an Italien und Bulgarien vergebene WM 2018. Die zweitplatzierte Mannschaft erhält vom 15. bis 20. August in einem Drittrunden- Turnier eine weitere Quali- Chance, Platz zwei ist deshalb auch das Ziel des ÖVV- Teams. Die weiteren Gegner in den Niederlanden sind Luxemburg (Donnerstag), die Niederlande (Freitag) und Moldawien (Sonntag).

16:05 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- ÖFB- U21- Teamspieler Gartner verlässt Düsseldorf! Nach vier Jahren bei Fortuna Düsseldorf verlässt der frühere ÖFB- U21- Teamspieler Christian Gartner den deutschen Zweitligisten - und ist ablösefrei zu haben. Der 23- jährige Burgenländer, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, brachte es für die Fortuna auf 51 Pflichtspiel- Einsätze und zwei Tore.

Foto: GEPA

16:01 Uhr: +TENNIS+

Kvitova denkt an Comeback bereits bei den French Open! Ein Comeback der Tschechin Petra Kvitova schon bei den French- Open ist möglich. Die 27- Jährige scheint noch auf der Nennliste auf und will sozusagen in letzter Minute vor der für Freitag angesetzten Auslosung über ein Antreten entscheiden. Kvitova war Ende Dezember in ihrem Appartement in Prostejov überfallen, an der Schlaghand verletzt und anschließend vier Stunden lang operiert worden. Dabei wurden Schädigungen an fünf Sehnen und zwei Nervensträngen behoben.