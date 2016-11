Ronaldo- Doppelpack bei Portugals 4:1 gegen Estland

An der Algarve traf zunächst Ronaldo per Elfer (28.). In der 68. Minute hätte der Superstar von Real Madrid nachlegen müssen, sein zweiter Strafstoß an diesem Abend ging aber nur an die Innenstange. Die Letten mit Mattersburg- Legionär Vitalijs Maksimenko schlugen ihrerseits eiskalt zu: Arturs Zjuzins traf nach schwacher portugiesischer Defensivarbeit zum Ausgleich (67.). Die Freude der Gäste währte jedoch nur zwei Minuten, ehe William Carvalho per Kopf zur Stelle war. Ronaldo (85.) sorgte mit einem 68. Länderspiel- Tor für die Entscheidung, ehe noch Bruno Alves traf.

Belgien schickt Estland mit 8: 1- Packung nachhause

Belgien überrollte mit Estland indes eine andere baltische Mannschaft. Die "Roten Teufel" lagen in Brüssel bereits in der 25. Minute dank Toren von Thomas Meunier (8.), Dries Mertens (16.) und Eden Hazard mit 3:0 voran. Den Außenseitern gelang es immerhin, den Belgiern noch vor dem Pausenpfiff den ersten Gegentreffer in der laufenden Qualifikation zuzufügen. In der zweiten Spielhälfte liefen die Angriffe der Hausherren aber wieder nach Maß. Yannick Carrasco (62.), Mertens (64., 68.) und Romelu Lukaku (83., 88.) sorgten für einen Kantersieg. Die Belgier halten nun bei zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 21:1.

Schweizer lassen gegen die Färöer nichts anbrennen

Die Schweiz holte auch im vierten Spiel die drei Punkte. Gegen die Färöer ließen die Eidgenossen mit einem 2:0 nichts anbrennen, boten dabei aber keine Glanzleistung. Für die Schweiz traf Eren Derdiyok in der 27. Minute zur Führung. Danach ließ es die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic ruhiger angehen, die "Nati" zeigte nur noch wenig. Stephan Lichtsteiner sorgte erst in der 83. Minute für die endgültige Entscheidung.

Niederländer mühen sich zu Sieg gegen Luxemburg

Die Niederlande wiederum schrieben in der WM- Qualifikation für Russland 2018 mit einem mühevollen Erfolg in Luxemburg wieder voll an. 3:1 setzte sich der Favorit am Sonntag durch, Matchwinner mit zwei Toren war der zur Pause eingewechselte Memphis Depay. Oranje schob sich damit drei Zähler hinter Spitzenreiter Frankreich in der Tabelle der Gruppe A auf Rang zwei vor. In Luxemburg legten die Niederländer durch Kapitän Arjen Robben (36.) zwar programmgemäß vor, kurz vor der Pause glichen die Hausherren aus einem Foul- Elfmeter von Maxime Chanot (44.) aber aus.

Niederlande-Joker Memphis Depay Foto: Associated Press

Der angeschlagene Robben blieb nach der Pause ebenso wie Wesley Sneijder in der Kabine. Mit der Einwechslung von Depay bewies Trainer Danny Blind aber ein goldenes Händchen. Der in dieser Saison bei Manchester United kaum eingesetzte 22- Jährige war zunächst per Kopf zur Stelle (58.). Im Finish zirkelte er dann einen Freistoß in die Maschen (84.).

Griechenland schafft nur einen Punkt gegen Bosnien

Griechenland ließ in Gruppe H mit einem 1:1 gegen Bosnien- Herzegowina erstmals Zähler liegen. Bosnien sah in Piräus nach einem unglücklichen Eigentor von Griechenlands Torhüter Orestis Karnezis zudem lange gar wie der Sieger aus. Die Griechen trafen danach nur Metall, durften in der 95. Minute aber noch spät jubeln. Giorgios Tzavellas drückte den Ball nach dem letzten Verzweiflungsangriff über die Linie.

Alle Sonntag- Ergebnisse in der WM- Qualifikation:

Gruppe A:

Frankreich - Schweden 2:1 (0:0)

Tore: Pogba (58.), Payet (65.) bzw. Forsberg (55.)

Bulgarien - Weißrussland 1:0 (1:0)

Tor: Popow (10.)

Gelb- Rote Karte: Hleb (91./Weißrussland)

Luxemburg - Niederlande 1:3 (1:1)

Tore: Chanot (44./Elfmeter) bzw. Robben (36.), Depay (58., 84.)

Gruppe B:

Schweiz - Färöer 2:0 (1:0)

Tore: Derdiyok (27.), Lichtsteiner (83.)

Ungarn - Andorra 4:0 (2:0)

Tore: Gera (34.), Lang (43.), Gyurcso (73.), Szalai (88.)

Portugal - Lettland 4:1 (1:0)

Tore: Ronaldo (28./Elfmeter, 85.), W. Carvalho (70.), B. Alves (92.) bzw. Zjuzins (67.)

Gruppe H:

Zypern - Gibraltar 3:1 (1:0)

Tore: Laifis (29.), Sotiriou (65.), Sielis (87.) bzw. Casciaro (51.)

Gelb- Rote Karte: Mascarenhas- Olivero (80./Gibraltar)

Belgien - Estland 8:1 (3:1)

Tore: Meunier (8.), Mertens (16., 64., 68.), Hazard (25.), Carrasco (62.), R. Lukaku (83., 88.) bzw. Anier (30.)

Griechenland - Bosnien- Herzegowina 1:1 (0:1)

Tore: Tzavellas (95.) bzw. Karnezis (32./Eigentor)

Gelb- Rote Karte: Dzeko (80./Bosnien)

Rote Karte: Papadopoulos (80./Griechenland)