Roman Wallner kehrt zu Ex- Bundesliga- Klub zurück

Wallner, mit Austria (2005/06) und Salzburg (2009/10 und 2011/12) dreifacher Meister, hat in den Saisonen 2014/15 und 2015/16 für Grödig in der Bundesliga gespielt und in 40 Spielen 6 Tore erzielt.

Foto: GEPA

Für die österreichische Nationalmannschaft hat Wallner 29 Spiele absolviert und dabei immerhin sieben Treffer erzielt. Seine letzte Partie im Teamtrikot bestritt er vor rund mehr als sieben Jahren gegen Kroatien (0:1).

Foto: GEPA

Seit vergangenem Sommer war der Angreifer vereinslos.