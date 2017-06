Roger Schmidt trainiert wieder Jonatan Soriano

Schmidt sei "ein hervorragender Vertreter der jungen Garde von deutschen Trainern", hieß es in einer Mitteilung des Vereins aus der Hauptstadt Peking. Der 50- Jährige wird seinen neuen Posten am 1. Juli antreten.

Schmidt ist Nachfolger des Spaniers Jose Manuel Gonzalez, der Anfang Juni zurückgetreten war. Guoan ist derzeit Tabellensiebenter in der chinesischen Super League. Für Schmidt kommt es in Peking zum Wiedersehen mit Jonatan Soriano. Unter Schmidt wurde der Spanier in Salzburg zum Torgaranten, Ende Februar dieses Jahres verließ er die "Bullen" Richtung China.

Von Leverkusen beurlaubt

Schmidt war von 2012 bis 2014 Trainer des Salzburger Bundesligisten, wechselte danach zum deutschen Topverein Bayer Leverkusen. Der Klub trennte sich Anfang März von Schmidt, Tayfun Korkut trat die Nachfolge an. Am Freitag stellte der Werksclub Heiko Herrlich als neuen Cheftrainer für die kommenden Saison vor.