Roger Federer in Dubai ohne Probleme weiter

Tennis- Star Roger Federer ist mit einem Sieg auf die ATP- Tour zurückgekehrt. Im ersten Einsatz seit seinem Australian- Open- Triumph gewann der 35- jährige Schweizer am Montag in der ersten Runde des ATP- 500- Turniers in Dubai in 54 Minuten 6:1, 6:3 gegen den Franzosen Benoit Paire (ATP 39).