Rodionov verpasst in Wimbledon Junioren- Halbfinale

Der Österreicher Jurij Rodionov hat das Halbfinale des Junioren- Bewerbs in Wimbledon verpasst. Der als Nummer elf gesetzte Niederösterreicher musste sich dem Topfavoriten, dem Franzosen Corentin Moutet, am Freitag in der Runde der letzten acht mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.