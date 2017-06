Ried startet daheim gegen SCWN in Erste Liga

Die SV Ried startet die Mission Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse mit einem Heimspiel gegen den SC Wiener Neustadt. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der Saison 2017/18 in der Ersten Liga hervor. Die Auftaktrunde erfolgt am 21. Juli, das letzte Spiel vor der Winterpause geht am 1. Dezember in Szene. Abgeschlossen wird die Saison am 21. Mai 2018.