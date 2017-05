Ried- Kicker Stefan Nutz wechselt zum SCR Altach

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

12:15 Uhr: +FUSSBALL+

Altach verpflichtet Rieds Stefan Nutz für kommende Saison

Der SCR Altach hat seinen ersten Zugang für die kommende Saison vermeldet. Stefan Nutz wechselt innerhalb der Bundesliga nach Saisonende von der SV Ried nach Vorarlberg. Dies gaben die beiden Vereine am Montag bekannt. Bei Altach unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag über zwei Jahre. Für Ried spielte er seit vergangenem Sommer.

Im Innviertel konnte der 25- jährige Ex- Rapidler die Erwartungen aber nicht erfüllen. In der laufenden Saison spielte Nutz in 17 Spielen und traf dabei einmal. Trainer Lassaad Chabbi strich ihn Ende April wegen mangelnder Trainingseinstellung aus dem Kader, zuletzt spielte Nutz wieder. Altachs Sport- Geschäftsführer Georg Zellhofer meinte: "Stefan Nutz haben wir bereits seit Längerem auf dem Radar. Er ist ein technisch versierter Mittelfeldspieler, der unserem Spiel noch mehr Struktur geben soll."

10:03 Uhr: +BILLARD+

Engländer Grace gewinnt Vienna Snooker Open

Der Engländer David Grace hat am Sonntag die Vienna Snooker Open gewonnen. Der Weltranglisten- 44. setzte sich in einem umkämpften Finale gegen seinen Landsmann Nigel Bond 5:2 durch. Der 15- jährige Staatsmeister Florian Nüßle schaffte es bei diesem Pro- Am- Turnier u.a. nach einem Sieg gegen den Schotten Ross Muir als erster Österreicher seit 2013 ins Viertelfinale. Da unterlag der Grazer Grace 1:3.

10:01 Uhr: +FUSSBALL+

Brasiliens Beach- Soccer- Team zum fünften Mal Weltmeister

Brasilien ist bei der Beach- Soccer- WM in Nassau seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Rekordweltmeister holte dank eines 6:0- Finalerfolges gegen Tahiti vor 3.500 Zuschauern seinen fünften WM- Titel, den ersten seit 2009. Die Mannschaft von Trainer Gilberto Sousa war das klar beste Team des Turniers.

09:59 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck bilanziert beim Atlanta- GP mit vier Podestplätzen

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat beim Schwimm- Grand- Prix in Atlanta mit je einem ersten und dritten Finalplatz sowie zwei zweiten Rängen ausgezeichnete Figur gemacht. Nach seinem Sieg am Donnerstag in österreichischer Rekordzeit über 800 m wurde der Kraulspezialist tags darauf über 400 m sowie zum Abschluss über 1.500 m Zweiter. Am Samstag kam Auböck über 200 m Rang ebenso auf das Podium.

Foto: GEPA

09:55 Uhr: + SPORT- TAGESPROGRAMM+

FUSSBALL

Sky Go Erste Liga/31. Runde

18:30 FC Wacker Innsbruck - LASK Linz

TENNIS

12:00 Madrid ATP- Turnier (1./2. Runde) und WTA- Turnier ; Doppel: Marach/2. Match,

Peya/3., Thiem/4.

EISHOCKEY

WM/Gruppe A

16:15 Deutschland - Russland

20:15 USA - Schweden

WM/Gruppe B

16:15 Weißrussland - Kanada

20:15 Finnland - Tschechien (live auf ORF Sport +)

TISCHTENNIS

Superliga- Finale/Damen/Rückspiel

18:00 Linz AG Froschberg - Szekszard AC

09:48 Uhr: +GOLF+

US- Golfstar Johnson bei Comeback 2. in Wilmington hinter Harman!

Der Weltranglisten- Erste Dustin Johnson hat bei seinem Comeback auf der US- Tour den Sieg beim PGA- Turnier in Wilmington nur um einen Schlag verpasst. Der US- Golfstar teilte sich am Sonntag mit Landsmann Pat Perez mit je 279 Schlägen Platz zwei. Das 7,5- Millionen- Dollar- Turnier im Eagle Point Golf Club gewann der 30- jährige Brian Harman (USA/278), er kassierte rund 1,35 Millionen Dollar Preisgeld. Für Johnson war es das erste Turnier nach dem schmerzhaften Treppensturz am Vorabend des Masters Anfang April in Augusta, wo er sich den unteren Rücken und den linken Ellenbogen stark geprellt hatte.

Foto: AP

Ergebnisse PGA- Turnier in Wilmington (7,5 Mio. US- Dollar/Par 72): 1. Brian Harman (USA) 278 Schläge (71/69/70/68) - 2. ex aequo Dustin Johnson (USA) 279 (70/75/67/67) und Pat Perez (USA) 279 (72/69/70/68) - 4. Jon Rahm (ESP) 280 (69/71/69/71)

21:28 Uhr: +FUSSBALL+

Spartak Moskau erstmals seit 2001 russischer Meister

Spartak Moskau steht seit Sonntag vorzeitig als russischer Fußballmeister fest. Weil Zenit St. Petersburg zuhause Terek Grosny 0:1 unterlag, ist der Tabellenführer mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger ZSKA Moskau drei Runden vor dem Ende nicht mehr einzuholen. Für Spartak ist es der erste Meistertitel seit 2001 bzw. der insgesamt 22. (10 russische, 12 sowjetische).

20:56 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten verpflichtete Grabovac vom FC Liefering

Bundesligist SKN St. Pölten hat am Sonntag bereits eine Verpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben. Die tief in den Abstiegskampf verstrickten "Wölfe" holten den Niederösterreicher Lorenz Grabovac von Zweitligist FC Liefering für zwei Saisonen. Der 19- jährige Offensivspieler absolvierte in der laufenden Saison bisher 20 Partien (4 Tore) für Salzburgs Farmteam.

19:14 Uhr: +EISHOCKEY+

Frankreich überrascht mit erstem WM- Sieg über Finnen

Mit- Ausrichter Frankreich hat mit seinem ersten WM- Sieg über Finnland sein Auftaktwochenende bei der Eishockey- WM in Paris und Köln gerettet. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen setzte sich die französische Auswahl am Sonntag in Paris überraschend vor 11.433 Zuschauern mit 5:1 (1:0,2:1,2:0) durch.

17:33 Uhr: +BILLARD+

Zweimal EM- Bronze bei Carambol- EM durch Kahofer und Makik

Arnim Kahofer und Karl Makik haben bei den Carambol- Billard- Europameisterschaften jeweils Bronze für Österreich geholt. Der 42- jährige Wiener Kahofer holte im Cadre 71/2 den dritten Rang, der Titel ging an den Spanier Raul Cuenca. Im Dreiband am Kleinbrett musste sich Makik u.a. dem tschechischen Weltmeister Radovan Hajek beugen, für den Schwechater war es die zweite EM- Medaille nach 2009.

17:24 Uhr: +RADSPORT+

Pöstlberger nach 3. Giro- Teilstück Gesamt- Dritter

Der Oberösterreicher Lukas Pöstlberger liegt auch nach der dritten Etappe des Giro d'Italia unter den Top drei der Gesamtwertung. Der 25- Jährige belegte nach 148 km auf Sardinien im Ziel in Cagliari direkt hinter seinem Bora- Teamkollegen Patrick Konrad Rang 16 und liegt auch gesamt 13 Sekunden zurück. Rang eins in Tages- und Gesamtwertung nahm der Kolumbianer Fernando Gaviria (Quickstep) ein.

Foto: AFP

15:59 Uhr: +FUSSBALL+

Stuttgart vor Bundesliga- Rückkehr

Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor dem Comeback in die deutsche Fußball- Bundesliga. Der Tabellenführer der 2. Liga feierte am Sonntag einen 3:0- Heimsieg über Erzgebirge Aue und benötigt damit aus den letzten zwei Runden wohl nur noch einen Sieg, um wieder ins Oberhaus zurückzukehren. Florian Klein spielte bei den Schwaben durch.

14:23 Uhr: +RADSPORT+

Pernsteiner Gesamtzweiter der Aserbaidschan- Rundfahrt

Hermann Pernsteiner hat die Aserbaidschan- Radrundfahrt (UCI- Kategorie 2.1) auf Gesamtrang zwei abgeschlossen. Dem Niederösterreicher aus der Amplatz- BMC- Mannschaft fehlten nach fünf Etappen 46 Sekunden auf den siegreichen Lokalmatador Kirill Podznyakov. In der Vorwoche hatte der Gesamtsechste der Österreich- Rundfahrt 2016 den stark besetzten Mountainbike- Marathon in Riva am Gardasee gewonnen.

14:00 Uhr: +RUDERN+

Magdalena Lobnig bei Belgrad- Weltcup auf Rang drei

Magdalena Lobnig hat am Sonntag beim Ruder- Weltcup in Belgrad im olympischen Einer den dritten Rang belegt. Die Kärntnerin hatte 4,82 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Schweizerin Jeannine Gmelin, Zweite wurde die Britin Victoria Thornley (4,31). Für Lobnig war es nach einer überstandenen Nebenhöhlenerkrankung ein gelungener Einstand in die Saison.

Foto: GEPA

Anja Manoutschehri kam im A- Finale des Leichtgewichts- Einers an die fünfte Stelle, sie hatte 12,08 Sekunden Rückstand auf die Schweizerin Patricia Merz. Die leichten österreichischen Einer waren im B- Finale engagiert, Matthias Taborsky wurde in diesem Dritter und damit Gesamtneunter, Jakob Zwölfer Vierter und Gesamtzehnter.

12:25 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Kenianer Kiprotich Rutto gewinnt Salzburg- Marathon

Der Kenianer Hosea Kiprotich Rutto hat am Sonntag den Salzburg- Marathon für sich entschieden. Der 25- Jährige gewann in 2:17:48 Stunden klar vor zwei Landsmännern, er blieb dabei mehr als drei Minuten über dem Streckenrekord. Bei den Frauen siegte die Ungarin Tünde Szabo in 2:54:06. Mehrere Spitzenathleten aus Äthiopien, darunter Titelverteidigerin Fatuma Tayr, hatten wegen fehlender Einreisegenehmigungen nicht antreten können. Für die besten österreichischen Ergebnisse sorgten Herbert Reiter (2:39:41) auf Rang sechs und Sabine Hofer (3:01:42) an der fünften Stelle

11:05 Uhr: +KLETTERN+

Kein österreichischer Weltcup- Podestplatz in Tokio

Die zuletzt von Gesundheitsproblemen geplagten österreichischen Boulderer haben auch zum Abschluss der dreiteiligen Asien- Tournee keinen Weltcup- Podestplatz geschafft. Vorstiegspezialist Jakob Schubert landete am Sonntag in Tokio auf Rang fünf. Ex- Weltmeisterin Anna Stöhr kam vor Teamkollegin Franziska Sterrer nicht über Platz 16 hinaus. Es siegten Janja Garnbret (SLO) und Alexei Rubzow (RUS).

10:56 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State fehlt nur noch ein Sieg für NBA- Halbfinale

Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel im Viertelfinale des NBA- Play- offs gegen die Utah Jazz für sich entschieden. Die Warriors setzten sich am Samstag mit 102:91 gegen die Jazz in Salt Lake City durch. Golden State kann mit einem Sieg in Spiel vier der "best of seven"- Serie am Montag erneut in der Olympiastadt von 2002 ins Finale der Western Conference einziehen.

Foto: Getty Images

Superstar Kevin Durant erzielte 38 Punkte und holte 13 Rebounds beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Mit Ausnahme von Durant und Stephen Curry, der 18 seiner 23 Punkte in der zweiten Hälfte verbuchte, taten sich die Warriors schwer. Klay Thompson und Draymond Green brachten es am Ende nur auf sechs und neun Punkte.

In einer ausgeglichenen Partie hielt Utah lange mit. Sechs Minuten vor Spielende betrug die Führung der Warriors nur einen Punkt. Gordon Hayward und der Franzose Rudy Gobert waren mit 27 und 21 Punkten die erfolgreichsten Scorer der Jazz.

10:15 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL: Washington verkürzte gegen Pittsburgh auf 2:3

Die Washington Capitals haben im Conference- Halbfinale der NHL gegen die Pittsburgh Penguins auf 2:3 verkürzt. Sie besiegten den Titelverteidiger mit dem von einer Gehirnerschütterung wiedergenesenen Sidney Crosby am Samstag zu Hause 4:2. Die Entscheidung brachte ein Doppelpack der Russen Jewgeni Kusnezow und Alexander Owetschkin (48.) binnen 27 Sekunden zum Endstand.

Die Penguins haben am Montag vor eigenem Publikum die nächste Chance, den Aufstieg zu fixieren. Im Conference- Endspiel geht es gegen den Sieger des Duells der New York Rangers mit Michael Grabner gegen die Ottawa Senators (Stand: 2:3).

08:15 Uhr: +FUSSBALL+

Higuain- Tor vermied Juventus' erste Heimniederlage seit 2015

Juventus Turin hat die erste Heimniederlage seit August 2015 in letzter Minute vermieden. Italiens vor dem sechsten Titel in Folge stehender Serienmeister musste sich im Stadtderby gegen Torino am Samstagabend mit einem 1:1 begnügen. Der Ausgleich für Juventus fiel erst in der 92. Minute durch den eingewechselten Gonzalo Higuain.

Foto: EPA

Adem Ljajic hatte die Gäste in der 52. Minute in Führung gebracht, Torino musste nur fünf Minuten später eine Gelb- Rote Karte hinnehmen. Bei Juventus saß Gianluigi Buffon nur auf der Bank. Die bis dato letzte Heimniederlage hat die Alte Dame in der Liga gegen Udinese einstecken müssen. In der Serie A war der Klub zuletzt 33 Mal in Serie als Gewinner vom Spielfeld gegangen.

Trotz des Unentschiedens hat Juventus drei Runden vor Saisonende weiter beste Aussichten auf die Titelverteidigung. Als Tabellenführer hat der Champions- League- Halbfinalist immer noch acht Punkte Vorsprung auf Napoli, das sich nach einem 3:1 über Cagliari vorerst auf Rang zwei verbesserte. Die AS Roma kann am Sonntag aber wieder an den Süditalienern vorbeiziehen.

21:48 Uhr: +MOTORSPORT+

Toyota- Doppelsieg bei Sechs Stunden von Spa

Toyota hat mit den TS050- Hybrid- Boliden am Samstag im zweiten Saisonrennen der Langstrecken- WM einen Doppelsieg gefeiert. Die früheren Formel- 1-Piloten Sebastien Buemi, Anthony Davidson und Kazuki Nakajima setzten sich in den "Sechs Stunden von Spa" vor ihren Teamkollegen Kamui Kobayashi und Mike Conway durch und kommen als zweifache Saisonsieger zu den 24 Stunden von Le Mans am 17./18. Juni.

Der Salzburger Dominik Kraihamer wurde im Enso CML des ByKolles- Teams gemeinsam mit Oliver Webb und James Rossiter hinter den fünf Werksautos von Toyota und Porsche Sechster. Mathias Lauda gewann mit Paul Dalla Lana und Pedro Lamy in einem Aston Martin Vantage in der GTE- Amateurklasse.

19:49 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

ÖM- Titel über 10.000 m an Innerhofer und Illes

Hans Peter Innerhofer aus Salzburg und Sandrina Illes aus Wien haben sich am Samstag in Mürzzuschlag die Staatsmeistertitel über 10.000 Meter gesichert. Innerhofer setzte sich in 31:13,89 Minuten vor seinem Zwillingsbruder Manuel Innerhofer (31:16,30) und Timon Theuer (31:54,72) durch. Illes gewann in 35:46,17 überlegen vor Katharina Kreundl (37:32,41) und Julia Mayer (37:56,91).

19:18 Uhr: +FUSSBALL+

Zehnter Titel für Schachtjor Donezk

Schachtjor Donezk hat sich zum zehnten Mal den ukrainischen Meistertitel geholt. Dank eines 3:2- Heimerfolges gegen Zorja ist die Mannschaft von Trainer Paolo Fonseca bereits vier Runden vor Saisonende vom entthronten Titelverteidiger Dynamo Kiew nicht mehr einzuholen. Für Schachtjor ist es der erste Titel seit 2014.

18:34 Uhr: +RUDERN+

Manoutschehri nach Zwischenlaufsieg im A- Finale

Ruderin Anja Manoutschehri hat sich beim Weltcup in Belgrad mit dem Sieg im Zwischenlauf einen Platz im A- Finale des Leichtgewichts- Einers gesichert. Jakob Zwölfer (5. im Halbfinale) und Matthias Taborsky (6.) verpassten hingegen den Einzug in den Endlauf der besten sechs. Magdalena Lobnig hatte sich als Vorlaufsiegerin direkt für das A- Finale am Sonntag qualifiziert.

17:09 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova verliert ihr erstes Finale auf der World Tour 0:4

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova hat am Samstag ihren ersten Titelgewinn in der allgemeinen Klasse der Tischtennis- World- Tour verpasst. In ihrem ersten Finale in dieser Serie unterlag sie bei den Kroatien Open in Zagreb Honoka Hashimoto 0:4 (- 8,- 8,- 9,- 6). Die Japanerin liegt in der Weltrangliste als 22. um 33 Plätze vor Polcanova, im Semifinale 4:1- Siegerin gegen Suthasini Sawettabut (THA).

Sofia Polcanova Foto: GEPA

"Ich bin überglücklich, ärgere mich aber über die Finalniederlage", resümierte Polcanova ihre Leistungen bei diesem Turnier der Challenge- Kategorie, die Serie mit den dritthöchsten Dotationen. In der Vorschlussrunde hatte die Nummer sechs des Turniers der Nummer acht nach verlorenem Start- Satz nur wenig Chancen gelassen. Davor hatte die 22- jährige von Linz AG Froschberg nur 2014 bei den German Open ein World- Tour- Semifinale erreicht.

Die auf Position zwei eingestufte Hashimoto war letztlich zu stark. "Ich habe gegen die Verteidigerin kein Mittel gefunden und zu unkontrolliert angegriffen", erklärte Österreichs Nummer zwei nach dem Endspiel. "Das war taktisch schlecht. Ich habe gesehen, dass ich international noch viel lernen muss", meinte sie trotz des guten Abschneidens selbstkritisch.

16:30 Uhr: +FUSSBALL+

Nürnberg schafft Klassenerhalt in zweiter deutscher Liga

Der 1. FC Nürnberg hat den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Bundesliga fixiert. Die Franken gewannen am Samstag beim SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und können mit 42 Punkten nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen. Sandhausen muss mit 38 Punkten dagegen weiter zittern.

Georg Margreitter spielte bei Nürnberg durch, bei Sandhausen stand Marco Knaller die gesamte Spielzeit im Tor, Stefan Kulovits war bis zur 67. Minute im Einsatz.

13:54 Uhr: +TURNEN+

Olympia- Teilnehmerin Lisa Ecker erklärt ihren Rücktritt

Olympia- Turnerin Lisa Ecker hat am Samstag ihren Rücktritt vom aktiven Leistungssport bekanntgegeben. "Da keine leistungsangebrachte Trainingsmöglichkeit mehr besteht, ist es für mich nicht mehr möglich, meine erwünschten Leistungen zu erbringen!", schrieb die 24- Jährige auf Facebook. Ecker hatte nach ihrem 43. Rang in Rio 2016 ihren Rücktritt in Erwägung gezogen, dann aber eine Pause angekündigt.

Foto: GEPA

Die Oberösterreicherin war 16 Jahre lang von Johanna Gratt trainiert worden. Die 51- Jährige, Olympia- Kampfrichterin 2008, 2012 und 2016, ist seit heuer aber beim Weltverband (FIG) zum Mitglied des "Technischen Komitees Kunstturnen weiblich" geworden. Ecker hatte im Leistungszentrum Linz damit nicht mehr die Trainingsqualität früherer Jahre. Außerdem machte der Athletin laut ÖFT- Generalsekretär Robert Labner seit Jahresbeginn eine Sprunggelenksverletzung zu schaffen.

Ecker war 2012 zur Österreichs "Turnerin des Jahres" gewählt worden. Auf EM- Ebene war sie 2013 Mehrkampf- 19., bei Weltcups holte sie mehrere Podestplatzierungen

13:00 Uhr: +MOTORSPORT+

DTM: Auer holt Pole- Position zum Saison- Auftakt

Der Tiroler Lucas Auer hat am Samstag auf dem Hockenheimring beim Auftakt des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in seinem Mercedes die Pole Position für das erste Rennen geholt. Dies war für Samstag um 14.45 Uhr angesetzt. Der 22- Jährige verwies seine Markenkollegen Gary Paffett (GBR) und Edoardo Mortara (ITA) um 0,193 bzw. 0,271 Sekunden auf die Plätze zwei und drei. Dank Zusatzpunkten für die Top drei der Quali übernahm Auer vorerst die Führung in der DTM- Gesamtwertung.

11:04 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL: St. Louis Blues verkürzen gegen Nashville auf 2:3

Die Nashville Predators haben die erste Chance auf den Einzug ins Finale der Western Conference in der NHL vergeben. Gastgeber St. Louis Blues siegte am Freitag mit 2:1 und verkürzte damit in der "best of seven"- Serie auf 2:3. Nashville hat im Kampf um das erste Conference- Endspiel seiner Klubgeschichte am Sonntag Heimvorteil.

Spektakulär verläuft die zweite Halbfinal- Serie zwischen den Anaheim Ducks und den Edmonton Oilers. Die Ducks sind nach einer "doppelten Aufholjagd" nun auf Finalkurs. Im Spiel am Freitag waren die kalifornischen Gastgeber bis zur 57. Minute schon mit 0:3 zurückgelegen, ehe sie sich innerhalb von 3:01 Minuten mit drei Toren noch in die Verlängerung retteten. Corey Perry scorte in der 7. Minute der zweiten Verlängerung den "Goldtreffer".

Anaheim war in der Serie schon 0:2 zurückgelegen und hat nun, knapp, aber doch, den dritten Sieg in Folge gefeiert. In der Nacht auf Montag haben nun die Ducks auswärts die Chance auf den Aufstieg.

10:56 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weltrekordlerin Harrison siegt trotz Hand- Knochenbruch über 100 m Hürden

Weltrekordlerin Kendra Harrison hat am Freitag beim Diamond- League- Meeting in Doha über 100 m Hürden trotz eines Hand- Knochenbruchs gesiegt. Die Verletzung der linken Hand hatte sich die 24- Jährige beim Aufwärmen zugezogen. Nach dem in 12,59 Sek. gewonnenen Rennen fuhr Harrison in ein Krankenhaus, die Blessur sollte in sechs Wochen verheilt sein. Der Weltrekord des US- Stars steht bei 12,20 Sek.

10:33 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Marathon unter zwei Stunden? Versuch knapp gescheitert

Der Kenianer Eliud Kipchoge ist Samstagfrüh beim Versuch gescheitert, den Marathon als erster Mensch unter zwei Stunden zu laufen. Der Olympia- Sieger von Rio 2016 benötigte im Rahmen des Projekts Breaking2 auf der Formel- 1-Strecke in Monza 2:00:24 Stunden. Kipchoges Bestzeit wird nicht als Weltrekord anerkannt werden, da die Pacemaker stets ein- und ausgewechselt wurden.