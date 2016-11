Ried feiert glücklichen 2:1- Sieg gegen Admira

Die SV Ried ist am Samstag in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewannen die Innviertler das Heimspiel der 14. Bundesliga- Runde gegen die Admira glücklich mit 2:1 (1:0) und verbesserten sich damit in der Tabelle zumindest für einen Tag auf Rang sechs.