"Respektloser" Hamilton sorgt bei PK für Wirbel

Lewis Hamilton muss beim GP von Japan am kommenden Wochenende in Suzuka seine Ergebniskrise überwinden, wenn er Nico Rosberg noch auf der Fahrt zum Formel- 1-Titel stoppen will. Sein erster offizieller Auftritt nach dem Pannenschock von Malaysia (oben im Video) geriet dem dreifachen Weltmeister aber ziemlich daneben.