Rekordsieger draußen! Austria scheitert an Admira

Aus und vorbei! Die Wiener Austria, Rekordsieger im ÖFB- Cup, hat im Viertelfinale die Segel streichen müssen. Wie schon am Samstag in der Meisterschaft bissen sich die Veilchen auch am Mittwochabend die Zähne an den Südstädtern aus. Am Ende hieß es 2:1 für die Admira, obwohl die Wiener praktisch die gesamte zweite Spielhälfte über auf den Ausgleich drängten.