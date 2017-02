Rekordchamp Neuner für härtere Dopingstrafen

Biathlon- Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hofft, dass auf dem Außerordentlichen Kongress des Weltverbandes (IBU) am Mittwoch in Fieberbrunn härtere Regeln für Doping- Sünder beschlossen werden. "Ich finde es richtig, wenn man da konsequent vorgeht", sagte die vor fünf Jahren zurückgetretene zweifache Olympiasiegerin in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten".