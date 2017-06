Rekord! Ronaldo zum sechsten Mal Top- Torschütze

Als erster Spieler überhaupt steht Cristiano Ronaldo von Champions- League- Sieger Real Madrid zum fünften Mal in Serie und zum insgesamt sechsten Mal als Torschützenkönig in diesem Wettbewerb fest. Nach seinen zwei Treffern beim 4:1- Erfolg gegen Juventus Turin am Samstag in Cardiff beendete der Portugiese die Saison mit zwölf Toren vor Lionel Messi (11).