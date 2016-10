Reichelt plant Weltcup- Einstieg in Beaver Creek

In Lake Louise stehen am 26./27. November je eine Abfahrt und ein Super- G auf dem Programm, von 2. bis 4. Dezember folgen in Beaver Creek (USA) eine Abfahrt, ein Super- G und ein Riesentorlauf. Der 36- jährige Super- G-Weltmeister hat für das WM- Rennen im Februar in St. Moritz als Titelverteidiger einen Fixplatz, hat daher in dieser Disziplin keinen Qualifikations- Stress.

Reichelt war im Jänner 2014 nach seinem Sieg in der Kitzbühel- Abfahrt wegen eines akuten, schweren Bandscheibenvorfalls operiert worden. Er verpasste die Olympischen Spiele in Sotschi. Der neuerliche Eingriff nun wurde notwendig, weil Reichelt beim Sommertraining immer wieder Schmerzen verspürt hatte, die nach der Rückkehr vom Trainingslager in Chile anhielten.