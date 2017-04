Regen und Nebel! Chaos- Training in China

Der Grand Prix wird aber wie geplant am Sonntag ausgetragen. Rennleiter Charlie Whiting sprach sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach einer Diskussion mit den Teams gegen eine Vorverlegung auf Samstag aus, weil mit einer leichten Besserung des Wetters gerechnet wird.

Foto: AP

Der Diskussion zwischen dem Motorsport- Weltverband (FIA) und den Rennställen vorausgegangen war die Absage des zweiten Freien Trainings am Freitag. Dichter Nebel über Shanghai erlaubte es dem Rettungshubschrauber bei stark eingeschränkter Sicht nicht, im Notfall beim nahe gelegenen Krankenhaus zu landen. Dies ist aber eine Voraussetzung, damit die Autos auf den Kurs fahren dürfen. Daraufhin wurde die zweite Einheit abgesagt. Für den Rennsonntag, an dem nun festgehalten wird, soll das Wetter ein wenig besser als am Freitag sein, da Wind erwartet wird.

Das erste Training glich einem Regen- Chaos und musste mehrmals unterbrochen werden. Sechs Piloten konnten nicht mal eine komplette Runde fahren, darunter auch Sebastian Vettel (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes).

Schnellster war Max Verstappen im Red Bull in 1:50,491 Minuten vor Felipe Massa (1:52,086) und Lance Stroll (1:52,507/beide Williams). Nach einem Hülkenberg- Dreher auf der Strecke wurde das Training schließlich komplett abgebrochen. Der Renault- Pilot landete im Kiesbett.