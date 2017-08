"Reds"- Legende Gerrard: "Coutinho zieht in Krieg"

So glaubt der ehemalige englische Teamkapitän nicht an eine einvernehmliche Einigung. Viel mehr droht eine wahre Schlammschlacht.

In seiner Funktion als TV- Experte für den Sender "BT Sport" findet Gerrard klare Worte über den Wechsel- Poker. "Sie wollen ihn nicht verkaufen und werden alles in ihrer Macht stehende tun, dass er bleibt. Aber am Ende kommt es auf ihn selbst an, was er bereit ist zu tun, in welche Art von Krieg er bereit ist zu ziehen, um wechseln zu können. Liverpool wird es ihm nicht einfach machen", sagte der frühere Mittelfeldspieler.

Gerrard selbst hatte während seiner Karriere immer wieder gute Angebote ausgeschlagen und war dem FC Liverpool stets treu geblieben. Erst zum Ende seiner Karriere wechselte er nach Los Angeles. Für Liverpool erzielte der Mittelfeldspieler 184 Tore in unglaublichen 701 Spielen.

Zwei Barca- Angebote

Der spanische Cupsieger soll in diesem Sommer bereits zwei Angebote für Coutinho beim FC Liverpool abgegeben haben. Die letzte Offerte soll sich angeblich auf 132 Millionen Euro belaufen haben. Klubverantwortliche des FC Barcelona sind nun sogar nach England gereist, um ein drittes, finales Angebot zu unterbreiten.

Liverpool, das im Playoff zur Champions League auf die TSG Hoffenheim trifft, will Coutinho jedoch nicht abgeben. Das hatte auch der deutsche Coach der "Reds", Jürgen Klopp, unlängst erklärt als er sagte, dass Coutinho nicht zum Verkauf stehen würde.