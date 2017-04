Red Bull Salzburgs Schützenfest! Zu gut für Liga?

Tabellenführer auswärts gegen den härtesten Verfolger - normal ein enges Spitzenspiel. In der österreichischen Bundesliga leider nicht, denn Red Bull Salzburg "zertrampelte" die Vorarlberger mit 5:0, hätte locker noch höher gewinnen können. Den über 7.000 Fans in Altach ist es so richtig vergangen. Bleibt - wieder einmal - die Frage: Sind die "Bullen" zu gut für diese Liga?