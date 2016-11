Red Bull Salzburg gewinnt Schlager gegen Linz

Zwar ging Linz durch Altmann (9.) in Führung, lief nach dem Ausgleich durch Thomas (19.) und einem Hughes- Treffer (23.) aber stets einem Rückstand nach. Der betrug nach Raffls Tor (38.) zwischenzeitlich zwei Treffer. Schofield (39.) verkürzte allerdings zum 2:3, auch DaSilva (50.) machte es mit dem 3:4 noch einmal spannend. Weil die Gäste aber Ausgleichschancen liegen ließen und die effizienten Hausherren durch den zweiten Hughes- Treffer (56.) alles klar machten, war der sechste Heimsieg der "Bullen" in Folge nicht mehr zu verhindern.

Setzinger als Matchwinner für Graz

Klagenfurt begann gegen Graz zwar gut, geriet aber gegen den Spielverlauf durch Ex- KAC- Crack Pirmann (8.) und Brophey (11./PP) in Rückstand. Toren der "Rotjacken" standen entweder eigenes Unvermögen oder Graz- Goalie Dahm entgegen, die Treffer durch Harand (43./SH) und Hurtubise (53./PP) fielen letztlich zu spät. Just Oliver Setzinger, dessen Vertrag in der abgelaufenen Saison beim KAC nicht mehr verlängert worden war, avancierte mit einem Doppelpack in der 45. und 47. Minute zum Matchwinner für die Steirer.

Die Grazer sind als Vierter punktegleich mit Innsbruck, das gegen Schlusslicht Ljubljana ein Torfeuerwerk abbrannte: Clark (1.), Desantis (5.), Smith (25./PP), Spurgeon (27., 44.), Stach (47.), und Lammers (53./PP) machten deutlich, warum die Slowenen derzeit die Schießbude der Liga sind.

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 17 13 0 4 32 39 2. Vienna Capitals 17 13 0 4 17 38 3. Linz 18 13 0 5 17 37 4. Innsbruck 17 9 0 8 5 28 5. Graz 18 9 0 9 9 28 6. Bozen 17 9 0 8 3 26 7. Znaim 17 9 0 8 -10 25 8. KAC 17 7 0 10 2 23 9. VSV 17 7 0 10 2 22 10. Dornbirn 17 5 0 12 -12 19 11. Szekesfehervar 17 6 0 11 -18 17 12. Olimpija Laibach 17 3 0 14 -47 7