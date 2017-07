Red Bull Salzburg gewinnt "Meister"- Titel bei VdF!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

17:41 Uhr: +FUSSBALL+

Deutscher Drittligist Jena wirbt mit Metal- Festival Wacken! Der deutsche Drittligist FC Carl Zeiss Jena lässt es krachen - zumindest auf den Trikots. Die Shirts des Aufsteigers ziert in der neuen Saison der Schriftzug der Wacken Foundation, die sich der Förderung von Hardrock- und Heavy- Metal- Bands verschrieben hat. Im 1.800- Einwohner- Dorf Wacken in Schleswig- Holstein findet seit 1990 eines der größten Metal- Festivals der Welt statt.

17:40 Uhr: +FUSSBALL+

Englischer Teamspieler Walker wechselt zu Manchester City! Der englische Nationalspieler Kyle Walker wechselt von Tottenham Hotspur zum Liga- Rivalen Manchester City. Wie ManCity am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 27- Jährige beim Verein von Ex- Bayern- Trainer Pep Guardiola einen Vertrag über fünf Jahre. Nach Informationen der BBC soll City für den Abwehrspieler insgesamt rund 50 Millionen Pfund (ca. 57 Mio. Euro) bezahlen. "Pep Guardiola ist einer der anerkanntesten Trainer der Welt - und ich glaube, dass er mich auf ein neues Level bringen kann", sagte Walker.

17:24 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri zieht als 8. ins WM- Synchron- Finale der technischen Kür ein! Vasiliki Pagona Alexandri hat sich am Freitag bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest für das Einzel- Finale in der technischen Kür qualifiziert. Die 19- Jährige Synchronschwimmerin erreichte bei ihrem WM- Debüt mit 82,7804 Punkten den achten Platz von 30 Starterinnen und steht damit im Finale der besten 12 (Samstag).

17:17 Uhr: +KANU+

Schuring bei EM in Plowdiw im Finale über 1.000 m! Yvonne Schuring steht bei der Sprint- EM der Kanuten in Plowdiw im Kajak- Einer über 1.000 m im A- Finale. Die 39- Jährige erreichte am Freitag im Semifinale die drittbeste Zeit. Das Finale findet am Samstagvormittag (10.05 Uhr) statt. Ana Lehaci/Viktoria Schwarz scheiterten hingegen in ihrem Semifinale über 500 m. Auch für Mario Siegl war bei seinem Sprint- EM- Debüt über die 500 m und 1.000 m jeweils im Semifinale Endstation. Der Oberösterreicher bestreitet in Plowdiw am Sonntag noch den abschließenden 5.000- m-Bewerb.

16:57 Uhr: +FUSSBALL+

Modelabel von Christian Fuchs lanciert Kollektion! Der frühere österreichische Teamkapitän Christian Fuchs lanciert mit seinem Modelabel "NoFuchsGiven" (auf Deutsch in etwa: "Sich nichts pfeifen") eine neue Kollektion. Ab Montag sind über die Website www.nofuchsgiven.com und in ausgewählten Shops in Österreich zahlreiche neue Kleidungsstücke zu haben, darunter T- Shirts und auch ein Sommerkleid. Fuchs befindet sich derzeit mit seinem Klub Leicester City auf Trainingslager in Velden.

16:42 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg auch in VdF- Umfrage die Nummer eins! Serienmeister Red Bull Salzburg ist auch in der jährlich von der Vereinigung der Fußballer (VdF) durchgeführten Umfrage die Nummer eins. Der Double- Gewinner erhielt 58 von 60 Punkten und damit einen mehr als Rapid (57). Auf Rang drei folgt der SV Mattersburg (54), Schlusslicht ist die Admira mit 41 Zählern. In der Ersten Liga liegt Liefering mit 58 Punkten klar vor Aufsteiger LASK (53). Im Zuge der VdF- Umfrage geben sämtliche Spieler zu sechs Teilaspekten eine Bewertung von eins bis zehn ab. "Auffällig ist, dass vier Vereine offensichtlich nicht pünktlich zahlen. Nach wie vor scheint es auch Aufholbedarf in der medizinischen Betreuung zu geben. In der zweiten Liga verdeutlichen die Ergebnisse, dass nicht jeder Klub Profifußball spielen kann und dass die bevorstehende Ligareform längst überfällig ist", heißt es vonseiten der VdF.

15:32 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen- EM: Vierte Auswechslung in Verlängerung möglich! Bei der Frauen- Fußball- EM in den Niederlanden wird ein bereits getestetes Experiment fortgesetzt. In der K.- o.- Phase darf im Falle einer Verlängerung eine vierte Spielerin eingewechselt werden. Zudem hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, Gelbe und Rote Karten an Trainer und Betreuer der Teams zu verteilen. Beides war auch schon bei der U21- EM und der am Samstag zu Ende gehenden U19- EM möglich.

15:16 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha in Budapest knapp am 1- m-WM- Finale vorbei! Der österreichische Wasserspringer Constantin Blaha, der nach den 17. FINA- Weltmeisterschaften in Budapest seine Karriere beenden wird, hat beim WM- Auftakt am Freitag das Finale vom 1- m-Brett verpasst. Der 29- Jährige verfehlte die Aufstiegsplätze der Top zwölf im 51- köpfigen Feld als Vorkampf- 17. mit 348,20 Punkten um 11,95 Zähler. Blaha, der in London 2016 vom 1- m-Brett EM- Bronze gewonnen hatte, wird in der ungarischen Hauptstadt am Mittwoch noch vom 3- m-Brett im Einsatz sein. Im Vorkampf erreichen die besten 18 das Semifinale, dort qualifizieren sich die Top zwölf für das Finale am Donnerstag.

15:09 Uhr: +FUSSBALL+

Experten propagieren Elfmeter- Datenbank! Eine Gruppe portugiesischer Experten hat nach dem Studium von tausenden Elfmetern eine Datensammlung angelegt, die nun an Klubs verkauft werden soll. Interessierte Vereine sollen ein Exklusivrecht in ihrer Liga erhalten. Die Informationen über Schützen und Torhüter würden drei bis zwölf Punkte pro Saison wert sein, sagte Projekt- Koordinator Alexander Real. Die Daten geben auch Aufschluss über das Verhalten in unterschiedlichen Spielsituationen. So wäre es laut Joao Filho möglich gewesen, die Ecke des Penaltys des Chilenen Arturo Vidal im jüngsten Elferschießen beim Confed- Cup gegen Portugal zu prognostizieren. Nach einem verschossenen Elfer wählt Vidal demnach immer die linke Ecke - das tat er auch, nachdem er zuvor für Bayern München in der Champions League gescheitert war.

14:31 Uhr: +DOPING+

NADA- Geschäftsführer Michael Cepic für weitere fünf Jahre bestellt! Der Geschäftsführer der Nationalen Anti- Doping Agentur (NADA Austria), Michael Cepic, ist von Vertretern aus den neun Bundesländern, dem Sportministerium, der Bundessportorganisation und des Österreichischen Olympischen Comites (ÖOC) einstimmig für eine weitere Periode bestellt worden. Der 55- jährige Wiener bleibt damit bis Sommer 2022 im Amt, wie das Sportministerium am Freitag mitteilte. Cepic, dessen Vertrag per 1. August 2017 verlängert wird, sagte rückblickend auf seine bisherige Amtszeit: "In den letzten fünf Jahren ist es uns gelungen, den österreichischen Weg in der Anti- Doping- Arbeit als internationales Vorbild zu etablieren - sowohl was den Kontrollbereich und die Zusammenarbeit mit den staatlichen Ermittlungsstellen, aber auch den Präventionsbereich betrifft. Besonders wichtig ist auch die internationale Vernetzung und Weiterentwicklung der Anti- Doping Arbeit, um weltweit gleiche Bedingungen zu schaffen."

13:47 Uhr: +TISCHTENNIS+

Österreich bei Team- EM zweimal gegen Portugal! Österreich trifft bei den Tischtennis- Mannschafts- Europameisterschaften von 13. bis 17. September in Luxemburg sowohl bei den Herren als auch bei den Damen auf Portugal. Dies ergab die am Dienstag vorgenommene Auslosung für die EM. Nach dem historischen Triumph in Jekaterinburg 2015 starten die ÖTTV- Herren im Nationalen Sport- und Kulturzentrum d'Coque als Titelverteidiger in die EM. Stefan Fegerl, Robert Gardos und Daniel Habesohn treffen in der Gruppe B neben Portugal, das 2014 bei der Heim- EM Gold eroberte, noch auf Slowenien und die Slowakei. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen spielen in der zweiten Turnierphase im K.- o.- System um die Medaillen.

Die rot- weiß- roten Damen gehen ebenfalls in der höchsten Kategorie an den Start. Als Nummer eins der Gruppe C bekommen es die Österreicherinnen neben Portugal noch mit Spanien und der Ukraine zu tun. Daniel Habesohn war mit der Auslosung durchaus zufrieden: "Portugal ist zwar eine starke Mannschaft, aber sie liegen uns. Bis auf die European Games in Baku 2015 haben wir eigentlich alle wichtigen Spiele gewonnen."

13:38 Uhr: +FUSSBALL+

FC Bayern verleiht Serge Gnabry nach Hoffenheim! Wie der deutsche Rekordmeister Bayern München auf seiner Homepage mitteilt, wird der deutsche U21- Nationalspieler Serge Gnabry in der kommenden Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Gnabry wechselte erst zu dieser Saison von Werder Bremen nach München und hatte dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben. "Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne", wird Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge in der Kluberklärung zitiert. Nach einem Jahr wird Gnabry aber zum FC Bayern zurückkehren.

12:52 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Salzburger Kampl wechselt nicht nach China

Der Transfer von Kevin Kampl, von Bayer Leverkusen zu Beijing Guoan, hat sich zerschlagen. Wie der "Kicker" berichtet, ist der Wechsel ausschließlich an den Zahlungsmodalitäten gescheitert. Zuvor hatten sich die Klubs auf eine Ablösesumme von etwa 27 Millionen Euro geeinigt. Da es in China jedoch strenge Regeln gibt, was das Transferdefizit angeht, wollten die Vertreter von Beijing Guoan "kreative" Lösungen bei der Zahlung der Ablösesumme vereinbaren. Diese wurden jedoch von Leverkusen abgelehnt. Ein Transfer, wie bei Kölns Anthony Modeste, der sich über Wochen hinzieht, ist beim 26- jährigen Kampl nicht möglich. Der Transfermarkt für chinesische Klubs schließt bereits heute um 18 Uhr. In Leverkusen hätte es für Kampl ein Wiedersehen mit seinem großen Förderer Roger Schmidt gegeben. Mit diesem hatte er sowohl in Leverkusen, als auch zu Salzburger- Zeiten, zusammengearbeitet. Kampl hatte unlängst erklärt, dass er auf jeden Fall Leverkusen verlassen möchte.

11:01 Uhr: +FUSSBALL+

Barcelona holt Rechtsverteidiger Semedo

Der FC Barcelona hat den portugiesischen Teamspieler Nelson Semedo von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 23- jährige Rechtsverteidiger sei am Freitag in Barcelona eingetroffen, um sich vor der Vertragsunterzeichnung dem Medizincheck zu unterziehen, teilte der spanische Cupsieger mit. Zur Vertragsdauer wurde vorerst nichts mitgeteilt. Die Ablösesumme für den sechsfachen Internationalen soll nach spanischen Medienberichten rund 30 Millionen Euro betragen. Semedo ist neben dem nach Barcelona zurückgekehrten Außenstürmer Gerard Deulofeu der zweite Neuzugang unter dem neuen Trainer Enrique Valverde.

10:38 Uhr: +FUSSBALL+

Real Madrid verpflichtet Dani Ceballos

Der spanische Meister und Champions- League- Sieger Real Madrid hat sich mit Dani Ceballos verstärkt. Der 20- jährige Mittelfeldspieler kommt von Real Betis und unterschreibt bis 2023. Ceballos war zuletzt bei der U21- Europameisterschaft in Polen für den spanischen Nachwuschs aktiv und wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Laut der spanischen Zeitung "AS" hatte Ceballos eine Ausstiegsklausel über 15 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Betis. Da sein Verein Real aber bei den Zahlungsmodalitäten entgegenkommen sei, überweisen die Madrilenen 17 Millionen an Real Betis. Zehn Millionen werden demnach sofort fällig, die restlichen sieben innerhalb von sechs Monaten. Ceballos soll am 20. Juli offiziell im Estadio Santiago Bernabeu vorgestellt werden und anschließend zum Team ins Trainingslager (USA) reisen.

08:18 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl und Co. verpassen Summer- League- Viertelfinale

Ein 85:91 gegen die Portland Trail Blazers hat in der Nacht auf Freitag den Höhenflug der Toronto Raptors in der NBA Summer League in Las Vegas beendet. Nach zuvor drei Siegen mussten sich Jakob Pöltl & Co. erstmals geschlagen geben. Die Kanadier verpassten damit das Viertelfinale und treffen in der Platzierungsrunde in der Nacht auf Samstag auf die Cleveland Cavaliers.

20:52 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr stießen bei 470er- WM auf Rang zwei vor! Die Vorarlberger David Bargehr/Lukas Mähr haben sich bei der 470er- Segel- WM vor Saloniki am Donnerstag auf den zweiten Gesamtrang verbessert. In der einzigen Wettfahrt des Tages landete das Duo an vierter Stelle. Acht Punkte fehlen auf die führenden Schweden Anton Dahlberg/Fredrik Bergström. "Jede Wettfahrt ist anders, es ist wirklich brutal. Man muss sich immer neu einstellen und Lösungen finden", sagte Steuermann Bargehr. Bei Niko Kampelmühler/Thomas Czajka währte die Freude über den dritten Tagesrang nicht lange, sie wurden wegen Frühstarts disqualifiziert und rangierten an 31. Stelle.

20:50 Uhr: +GOLF+

Mäßiger Auftakt von Wiesberger bei Scottish Open! Bernd Wiesberger muss sich bei den Scottish Open am Freitag steigern, um den Cut zu schaffen und seine Serie zu prolongieren. Der 31- Jährige hat seit September 2016 in 22 Turnieren stets die Qualifikation für das Wochenende geschafft, auf dem Links- Kurs in Troon erwischte er zum Auftakt aber einen "schlechten Golf- Tag". Es sei etwas frustrierend gewesen, sagte Wiesberger nach seiner 73er- Runde. Mit einem Schlag über Par rangierte der Burgenländer bei dem 7- Millionen- Dollar- Turnier der European Tour nur an 80. Stelle. Nach zehn Löchern lag Wiesberger mit zwei unter Par gut im Rennen, drei Bogeys trübten aber in der Folge das Bild. Spitzenreiter bei der Generalprobe für die British Open war der Finne Mikko Ilonen mit einer 65er- Runde (sieben unter Par) vor einem Sextett mit dem Iren Padraig Harrington und dem Weltranglisten- Zehnten Rickie Fowler (USA). Titelverteidiger Alex Noren (Schweden) war mit zwei Schlägen unter Par 25.

19:46 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen- EM: Behörden sehen keine konkrete Bedrohung! Die niederländischen Behörden haben am Donnerstag versichert, dass es "keine konkrete Bedrohung" der am Sonntag beginnenden Fußball- Frauen- EM gebe. Die Antiterror- Agentur (NCTV) hatte am Mittwoch erklärt, sie gehe einer Terrordrohung nach. Einen Tag später beruhigte die NCTV. "Es gibt keine Anzeichen, dass während der EM ein Attentat begangen wird", hieß es in einer Stellungnahme. Die Antiterror- Agentur hat aber in Zusammenarbeit mit den Austragungsstädten und dem Fußball- Verband Maßnahmen ergriffen. So wird die Zahl der Polizisten stark erhöht und es wird strenge Zugangskontrollen geben. An der EM nimmt auch das ÖFB- Team teil.

19:07 Uhr: +FUSSBALL+

Russlands Rekordtorschütze Kerschakow trat zurück! Der russische Rekordtorschütze Alexander Kerschakow beendet mit 34 Jahren seine Karriere. Der Ex- Sevilla- Legionär hatte in den vergangen sieben Jahren bei Zenit St. Petersburg gespielt, wo er nun Nachwuchs- Koordinator wird. Für Russlands Nationalteam schoss er in 90 Länderspielen 30 Tore.

16:02 Uhr: +FUSSBALL+

Umstrittener US- Funktionär Chuck Blazer gestorben! Der langjährige Fußball- Spitzenfunktionär Chuck Blazer ist am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 72 Jahren gestorben. Der US- Amerikaner wurde vor allem durch seine Rolle im FIFA- Korruptionsskandal international bekannt. Blazer hatte sich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt, als es für ihn selbst eng wurde. Als "Drahtzieher von Systemen, die die Gewährung, Annahme, Übergabe und den Empfang verdeckter und illegaler Zahlungen, Bestechungs- und Schmiergelder beinhalteten, sowie anderer Systeme zur Bereicherung", prangerte die Ethikkommission des Weltverbandes FIFA Blazer an, als sie am 9. Juli 2015 die lebenslange Sperre für ihn verkündete.

Der schon länger an Darmkrebs erkrankte Amerikaner gehörte als Mitglied der Exekutive von 1996 bis 2013 jenem exklusiven FIFA- Zirkel an, der die Weltmeisterschaften vergab. Blazer gestand später die Annahme von Schmiergeldern vor den WM- Turnieren 1998 und 2010. Als Generalsekretär des nord- und mittelamerikanischen Kontinentalverbandes CONCACAF fädelte Blazer auch für ihn selbst lukrative Geschäfte mit Übertragungsrechten ein.

15:46 Uhr: +FUSSBALL+

Tschernegg wechselt vom WAC zu St. Gallen! Peter Tschernegg ist vom Wolfsberger AC zum Schweizer Erstligisten St. Gallen gewechselt. Der Grund für den Transfer des 24- jährigen Mittelfeldspielers dürfte wohl das Verletzungspech bei den Schweizern sein. Am Donnerstag musste St. Gallen sogar ein Testspiel wegen zu vieler Verletzter absagen. Tschernegg hatte erst vor Kurzem seinen Vertrag bei den Kärntnern um ein Jahr verlängert, der WAC durfte sich über eine Ablöse freuen. "Nach dem Abgang von Tschernegg werden wir noch einen Transfer tätigen", kündigte WAC- Coach Heimo Pfeifenberger an.

15:15 Uhr: +TENNIS+

Wimbledon- Halbfinalist Berdych spielt im Oktober in Wien! Die Veranstalter des "Erste Bank Open" in der Wiener Stadthalle freuen sich über prominenten Zuwachs für ihr Turnier vom 21. bis 29. Oktober: Thiem- Bezwinger und Wimbledon- Halbfinalist Tomas Berdych, aktuell 15. im ATP- Ranking, hat für das ATP- 500- Turnier im Herbst seine fixe Nennung abgegeben. Turnierdirektor Herwig Straka nützte einen Wimbledon- Aufenthalt für zahlreiche Gespräche. "Es herrscht unter den Topspielern generell ein sehr großes Interesse, bei den Erste Bank Open 500 anzutreten. Wir freuen uns, dass es mit einem Engagement von Tomas Berdych bereits zum jetzigen Zeitpunkt geklappt hat", erklärte Straka nach seiner Rückkehr. Die Verpflichtung Berdychs sei auch für die Fans aus seiner Heimat Tschechien aber auch für den Hauptsponsor, der in Tschechien einen wichtigen Markt sieht, wichtig.

14:14 Uhr: +FUSSBALL+

Sven Bender vom BVB zu Leverkusen! Sven Bender ist innerhalb der Deutschen Bundesliga von Borussia Dortmund zu Bayer Leverkusen gewechselt. Das gaben die beiden Vereine am Donnerstag bekannt. Der 28- jährige Zwillingsbruder von Bayer- Kapitän Lars Bender unterschrieb einen Vierjahresvertrag und wird damit neuer Teamkollege der ÖFB- Kicker Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan.

"Wir sind sehr froh darüber, dass Sven sich für den Wechsel zu uns entschieden hat", sagte Bayer- Sportdirektor Rudi Völler. "Er ist ein außerordentlich erfahrener und vielseitig einsetzbarer Spieler, der in Dortmund zuletzt auf der Innenverteidigerposition seine Klasse bewiesen hat. Seine Qualität und Führungsstärke werden unserer jungen Mannschaft guttun." "Nach acht wunderbaren Jahren in Dortmund war die Anfrage aus Leverkusen ausgesprochen reizvoll. Aus vielen Spielen gegen Bayer 04 weiß ich um die Stärken dieses Vereins. Und ich weiß auch, wie wohl sich Lars hier fühlt", kommentierte Sven Bender den Transfer.

13:43 Uhr: +EISHOCKEY+

99ers- Tormanntrainer Parkkila wechselte in NHL! Tormanntrainer Jussi Parkkila ist am Donnerstag von den Graz 99ers in die NHL zu den Colorado Avalanche gewechselt. Der 40- jährige Finne ist damit der erste Trainer in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga, der direkt einen Vertrag in der besten Eishockey- Liga der Welt erhielt. "Das ist nicht nur eine Ehre für Graz, sondern auch ein riesiges Kompliment für die 99ers", freute sich Head Coach Doug Mason. Nachfolger wird der 36- jährige Kanadier Jeff Battah, der bereits neun Jahre als Tormanntrainer gearbeitet hat.

13:37 Uhr: +FUSSBALL+

Marko Kvasina wechselt von Austria Wien zu Twente Enschede

Jetzt ist es offiziell. U21- Teamspieler Marko Kvasina wechselt von der Wiener Austria zu Twente Enschede in die niederländische Eredivise. Kvasinas Vertrag bei den Veilchen war ausgelaufen. Somit konnte der 1,94m große Stürmer ablösefrei nach Eschende wechseln. Der 20- jährige Kvasina bindet sich für vier Jahre an den Ex- Klub von Mark Janko.

12:45 Uhr: +FUSSBALL+

Valencia wechselt von West Ham nach Mexiko

Stürmer Enner Valencia ist von West Ham zum mexikanischen Erstligisten Tigres gewechselt. Das teilte der Premier- League- Klub, der mit ÖFB- Kicker Marko Arnautovic in Verbindung gebracht wird, am Donnerstag mit. Der 27- jährige Internationale aus Ecuador erzielte in zwei Saisonen bei den Londonern in 54 Ligaspielen nur acht Tore, hatte zwischendurch aber oft mit Verletzungen zu kämpfen. Vergangene Spielzeit war Valencia an Everton verliehen, dort traf in 23 Spielen dreimal. Über die genaue Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht.

12:31 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV verpflichtet US- Verteidiger Shields

Der Villacher SV hat am Donnerstag die Verpflichtung des Verteidigers David Shields für die kommende Saison in der EBEL bekannt gegeben. Der 26- jährige US- Amerikaner wurde 2009 in der sechsten Runde von den St. Louis Blues gedraftet, hatte aber bisher nur in der AHL gespielt. In den vergangenen zwei Jahren war Shields für die Utica Comets tätig, für die er in 80 Spielen drei Tore erzielte und 17 Assists leistete.

10:28 Uhr: +SKISPRINGEN+

Auftakt des Sommer- GP ohne Weltmeister Kraft

Doppel- Weltmeister Stefan Kraft fehlt noch im ÖSV- Aufgebot, wenn die Skispringer am Freitag (Teambewerb) und Samstag (Einzel) in Wisla die erste von sieben Stationen des Sommer- Grand- Prix absolvieren. Der Weltcupsieger steigt wie Michael Hayböck erst später in die Serie ein. Gregor Schlierenzauer und Jung- Ehemann Andreas Kofler führen das Septett in Polen an.

Kraft und Hayböck widmen sich vorerst weiter dem Training. "Sie hatten nach der Saison viele Termine", begründete Cheftrainer Heinz Kuttin. Ein erster internationaler Vergleich ist beim zweiten Bewerb in Hinterzarten (29. Juli) geplant, am Ende des Grand- Prix soll sich das Duo schon stark präsentieren. "Der Fokus liegt für sie ganz klar auf Hinzenbach und dem Finale in Klingenthal", betonte Kuttin. Der Kärntner hat die drei ÖSV- Kader- Gruppen seit dem Frühjahr schon zu fünf Trainingslehrgängen zusammengezogen und dabei auch die Junioren- WM- Gruppe involviert.

9:51 Uhr: +BASKETBALL+

Neue NBA- Regeln sollen Spielfluss verbessern

Die NBA will mit neuen Regeln den Spielfluss verbessern. Ab der kommenden Saison verringert die beste Basketball- Profiliga der Welt deshalb die Zahl der Auszeiten von maximal 18 pro Spiel auf 14, wie der Ligaverband am Mittwoch mitteilte. In den letzten drei Spielminuten darf jedes Team künftig nur noch zwei Auszeiten statt wie bisher drei nehmen.

Die Länge der Auszeiten wurde auf 75 Sekunden vereinheitlicht. Zudem soll verstärkt auf die Einhaltung der 15- minütigen Halbzeitpause geachtet werden, die unmittelbar nach Ende des zweiten Viertels beginnt. Für Verzögerungen soll es Strafen geben. "Wir waren mehr auf das Tempo und den Spielfluss fokussiert", sagte NBA- Chef Adam Silver. "Besonders am Ende von Spielen gab es zu viele Unterbrechungen. Diese neuen Regeln werden einen spürbaren Einfluss haben, besonders am Spielende", betonte Silver.

Neben den Regeländerungen beschloss der Aufsichtsrat der Liga, das Ende der Transferperiode im Februar vorzuziehen. Stichtag wird ab der kommenden Saison der Donnerstag vor dem alljährlichen All- Star- Spiel sein. Bisher war es der Donnerstag danach.

8:37 Uhr: +FOOTBALL+

Dallas Cowboys wertvollster Klub der Welt

Die Dallas Cowboys aus der NFL sind auch 2017 der wertvollste Klub der Welt. Nach Angaben des US- Wirtschaftsmagazins Forbes steigerten die Cowboys ihren Wert um fünf Prozent auf umgerechnet knapp 3,7 Milliarden Euro. Neue Nummer zwei sind die Baseballer der New York Yankees (3,24). Nur noch die Nummer fünf im Ranking ist Real Madrid. Die Königlichen wurden von Forbes auf einen Wert von 3,13 Milliarden Euro taxiert und büßten damit drei Plätze ein.

17:05 Uhr: +FUSSBALL+

Austria Lustenau holt Ex- Vienna- Spieler Güclü

Austria Lustenau hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Erste- Liga- Verein aus Vorarlberg vermeldete am Mittwoch die Verpflichtung von Kürsat Güclü, der zuletzt bei der Vienna kickte. Dort hatte der heute 23- Jährige schon Bekanntschaft mit Lustenau- Trainer Andreas Lipa gemacht. Der junge Österreicher soll vor allem im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.

16:50 Uhr: +FUSSBALL+

Dani Alves unterschrieb bei PSG

Der französische Vizemeister Paris Saint- Germain hat Dani Alves für zwei Spielzeiten unter Vertrag genommen. Das gab der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt. Der 34- jährige Rechtsverteidiger aus Brasilien, der mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League gewann, kommt von Juventus Turin. Er ist die zweite Sommer- Neuverpflichtung von PSG nach dem Spanier Yuri Berchiche.

"Ich bin extrem glücklich, bei Paris Saint- Germain gelandet zu sein. In den letzten Jahren habe ich Gelegenheit gehabt, das außergewöhnliche Wachstum des Klubs mitzuverfolgen, der eine Hochburg im europäischen Fußball geworden ist", wurde der Routinier auf der Webseite zitiert. "Ich bin mir sicher, wir werden große Momente teilen", machte er den Fans Hoffnung.

16:01 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico Madrid verpflichtet Vitolo von Sevilla

Atletico Madrid hat am Mittwoch die Verpflichtung des Angreifers Vitolo verkündet. Der Teamspieler erhielt bei den Madrilenen einen Fünfjahresvertrag. Allerdings wird der 27- Jährige für die kommende Halbsaison an dessen Heimatklub UD Las Palmas verliehen, weil es Atletico vom Weltverband FIFA bis zum Anfang des kommenden Jahres verboten ist, Neuzugänge zum Einsatz zu bringen.

Atletico war dazu wegen Regelverstößen bei der Verpflichtung von Jugendspielern verurteilt worden. Dem Transfer war ein spektakuläres Tauziehen vorausgegangen. Am vorigen Sonntag schien der Wechsel des elffachen Teamspielers, der mit bürgerlichem Namen Victor Machin Perez heißt, nach Madrid schon perfekt zu sein, aber einen Tag später kündigte der FC Sevilla an, sich mit dem Spieler auf eine Vertragsverlängerung geeinigt zu haben. Es fehlte nur noch die Unterschrift des Spielers.

Am Mittwoch erklärte sich Atletico bereit, die vertraglich festgesetzte Ablösesumme für Vitolo zu zahlen. Der Spieler gab dem FC Sevilla daraufhin einen Korb, flog nach Madrid und ließ sich von Atletico die vorbereiteten Unterlagen zur Auflösung seines Vertrags mit den Andalusiern, mit denen er von 2014 bis 2016 dreimal in Folge die Europa League gewonnen hatte, geben. Die Papiere hinterlegte er persönlich bei der spanischen Profi- Liga LFP.

13:40 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Bayern- Star Scholl bleibt weiterhin ARD- Experte

Mehmet Scholl und die ARD haben, auf einem Friedensgipfel, die Probleme, die beim Confederations Cup aufgetreten sind, beigelegt. Scholl reiste aus Russland ab, weil er nicht über den Doping- Verdacht gegen die russische Nationalmannschaft sprechen wollte. Daraufhin wurde er für das restliche Turnier durch Thomas Hitzlsperger ersetzt. Nach diesem Eklat stand die langjährige Zusammenarbeit auf der Kippe. Diese wird nun aber fortgesetzt. Der Vertrag des Europameisters von 1996 bei der ARD läuft noch bis zur WM 2018. Seinen nächsten Auftritt als TV- Experte wird Scholl am 14. August, im Rahmen der Cup- Partie zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Berlin, haben.

12:02 Uhr: +FUSSBALL+

Christopher Drazan wechselt zu Austria Lustenau

Zweitligist Austria Lustenau hat Christopher Drazan verpflichtet. Der 26- jährige Flügelspieler unterschrieb bei den Vorarlbergern einen Einjahresvertrag, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. "Die Austria und ich haben das gleiche Ziel - wir wollen in die Bundesliga. Dafür werden wir hart arbeiten", sagte der Ex- Rapidler.

Drazan war zuletzt in der Bundesliga bei St. Pölten engagiert, kam in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungen aber nur zu neun Einsätzen.

11:24 Uhr: +FUSSBALL+

Auszug offiziell: Die Allianz Arena gehört nun dem FC Bayern alleine

Wie der deutsche Rekordmeister Bayern München mitteilt, wurde mit dem Lokalrivalen 1860 München eine Einigung erzielt. Somit ziehen die Löwen, die in die vierte Liga abgestiegen sind, aus der ungeliebten Allianz Arena aus. Künftig wird 1860 wieder im Stadion an der Grünwalder Straße spielen. Die 75.000 Zuschauer fassende Allianz Arena ist somit nur noch die Spielstätte des FC Bayern. Präsident Uli Hoeneß hatte, für den Fall eines Auszugs, angekündigt, die Arena mit Sitzen in der Farbe des FC Bayern (rot) auszustatten.

09:35 Uhr: +BASEBALL+

American League gewann 88. MLB- All- Star- Spiel

Die Auswahl der American League hat das diesjährige All- Star- Spiel in der MLB nach "Extra Innings" gewonnen. Mit 2:1 setzte sich die Mannschaft um Home- Run- Derby- Sieger Aaron Judge am Dienstag in Miami gegen die Auswahl der National League durch.

Für die Entscheidung bei der 88. Auflage des MLB- All- Star- Game sorgte Robinson Cano von den Seattle Mariners, der im zehnten Inning mit seinem "Home Run" den gewinnbringenden Punkt schaffte. Cano wurde auch als wertvollster Spieler (MVP) der Partie ausgezeichnet.

Jonathan Schoop von den Baltimore Orioles brachte nach einem "Single" von Minnesota- Twins- Spieler Miguel Sano die American League bereits im fünften Inning in Führung. Yadier Molina von den St. Louis Cardinals beförderte den Ball im sechsten Inning per "Home Run" aus dem Stadion und stellte dadurch den 1:1- Ausgleich her. Durch den Sieg konnte die American League die ewige Serie gegen die National League mit nun jeweils 43 Siegen ausgleichen. Zweimal endete das sogenannte "Midsummer Classic" unentschieden.

09:06 Uhr: +FUSSBALL+

Ron- Robert Zieler wechselt zurück in die Bundesliga

Der Bundesligaaufsteiger VfB Stuttgart hat sich, auf der Torhüterposition, prominent verstärkt. Die Schwaben holten Ron- Robert Zieler von Leicester City. Erst vergangenen Sommer war Zieler von Hannover 96 zum Klub von Christian Fuchs gewechselt. In England hatte er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Zieler, der 2014 bei der WM in Brasilien als dritter Torhüter im Kader stand und mit dem DFB- Team Weltmeister wurde, konnte sich gegen die langjährige Nummer eins der "Foxes" Kaspar Schmeichel jedoch nicht durchsetzen. In Stuttgart unterschrieb der 28- Jährige nun ebenfalls einen Vertrag bis 2020. Die Ablöse soll bei geschätzten vier Millionen Euro liegen. Der bisherige Stammgoalie in Stuttgart war der Australier Mitch Langerak. Mit ihm wird sich Zieler nun ein Duell um die Position zwischen den Pfosten liefern.

