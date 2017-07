Red- Bull- Pilot Ricciardo im ersten Training voran

Red- Bull- Pilot Daniel Ricciardo hat am Freitagvormittag im ersten Formel- 1-Training für den Ungarn- Grand- Prix in 1:18,486 Minuten Bestzeit erzielt. Dahinter folgten Kimi Räikkönen (Ferrari/+0,234 Sek.) und Vorjahressieger Lewis Hamilton (Mercedes/0,372) auf den Rängen zwei und drei. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Grand Prix in Silverstone!