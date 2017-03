Red Bull erhebt schwere Vorwürfe gegen Mercedes

Red Bull präzisiert den Verdacht, dass Mercedes diesen Trick im Qualifying verwendet, um schnellere Rundenzeiten zu erzielen. Laut "auto- motor- und- sport.de" erklärt sich der österreichische Rennstall so den "wundersamen Power- Gewinn" von Mercedes.

Foto: GEPA

Nach den Streitigkeiten der beiden Teams reagierte die FIA mit einem Rundbrief und stellte erneut klar, dass Öl als Benzinzusatz an Renn- Wochenenden strikt verboten ist. Die schweren Vorwürfe gegen sein Team kann Motorsportchef Toto Wolff gar nicht nachvollziehen: "Noch bevor die Saison richtig losgeht, sehen einige Teams schon viele Gespenster!" Am 26. März gibt’s in Melbourne das erste Rennen.