Red- Bull- Duo im ersten Training in Baku voran

Nach einem heftigen Unfall von Force- India- Fahrer Sergio Perez in der engen Kurve acht nahe der alten Festung war die Übungseinheit für eine Viertelstunde unterbrochen.

Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag führt Vettel in der WM- Wertung zwölf Punkte vor Hamilton, der zuletzt in Kanada triumphiert hatte. Auf das Rennen in Aserbaidschan folgt am 9. Juli der Grand Prix von Österreich in Spielberg.