Real- Star untröstlich: "Ich habe Scheiße gebaut!"

Nach der Partie in seinem Heimatland ging er mit sich hart ins Gericht. "Ich habe Scheiße gebaut, einen krassen Fehler begangen. Ich reklamierte auf Handspiel, weil es eines war, aber ich darf in einer solchen Situation und vor allem in einer solchen Zone nicht derart reklamieren", analysierte er mit hängendem Kopf.

Hier sehen Sie die Szene:

Es war ein Abend zum Vergessen für den Portugiesen, der ohnehin um jede Einsatzminute kämpfen muss. Kurz nach seiner Auswechslung passierte ihm der folgenschwere Aussetzer. "So werde ich es schwer haben, zu Einsätzen zu kommen", so Coentrao. Der Brasilianer Marcelo ist auf der Linksverteidigerposition der Madrilenen gesetzt. "Ich habe den besten Linksverteidiger der Welt vor mir. Marcelo ist unglaublich! Ich muss jede Minute nutzen, die ich bekomme, und das ist derzeit nicht der Fall."

Marcelo (rechts) Foto: AP

Ob Coentrao Coach Zinedine Zidane in Zukunft von sich überzeugen kann? "Ich spiele sehr schlecht und daran muss ich dringend etwas ändern. Das geht nur, wenn ich hart arbeite." Eines ist sicher, mit solchen Aktionen macht er weder seiner Mannschaft noch sich selbst einen Gefallen …