Real Madrid steht im Finale der Klub- WM!

Real Madrid ist erwartungsgemäß ins Finale der Klub- WM eingezogen! Im zweiten Halbfinale setzte sich der Champions- League- Sieger am Donnerstag gegen den mexikanischen Klub America mit 2:0 durch. Die Tore fielen jeweils in der Nachspielzeit - kurz vor der Pause durch Karim Benzema (45.+2) und in der Schlussphase durch Cristiano Ronaldo (93.).