Real Madrid sichert mit 3:0 Tabellenführung!

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys - von Fußball über Boxen und Leichtathletik:

19:34 Uhr: +FUSSBALL+

Arsenal hat Siegen verlernt! Arsenal ist in der englischen Premier League zum dritten Mal in Serie ohne Sieg geblieben und droht den Anschluss an die Champions- League- Ränge zu verpassen. Im Duell der Fußball- Spitzenklubs mit Manchester City reichte es am Sonntag in London nur zu einem 2:2- Unentschieden.

19:25 Uhr: +FUSSBALL+

Real festigt Tabellenspitze! Real Madrid hat am Sonntag mit einem 3:0- Heimsieg gegen Alaves die Tabellenführung in Spaniens Fußball- Meisterschaft gefestigt. Die Königlichen hinterließen aber einen mäßigen Eindruck. Karim Benzema hatte die Gastgeber in Führung gebracht (17.), Isco (85.) und Nacho (90.) machten mit späten Toren alles klar. Der französische Innenverteidiger Raphael Varane schied nach zehn Minuten verletzt aus. Vor dem Abend- Gastspiel des FC Barcelona bei Granada betrug Reals Vorsprung auf die in der Tabelle zweitplatzierten Katalanen bei jeweils 28 absolvierten Spielen fünf Punkte.

18:18 Uhr: +RAD+

Solofahrt bei Flandern- Rundfahrt! Ex- Weltmeister Philippe Gilbert hat am Sonntag nach einer mehr als 50 km langen Solofahrt die 101. Flandern- Radrundfahrt gewonnen. Der belgische Straßenmeister holte sich am Sonntag nach 260 Kilometern von Antwerpen nach Oudenaarde den Sieg im Alleingang 28 Sekunden vor seinem Landsmann Greg van Avermaet sowie dem mit dem Olympiasieger zeitgleichen Niederländer Niki Terpstra.

17:24 Uhr: + FUSSBALL +

Der Titel geht an Celtic!

Celtic Glasgow hat am Sonntag zum sechsten Mal in Folge den schottischen Fußball- Meistertitel geholt. Die "Bhoys" sind nach einem 5:0- Auswärtssieg gegen Hearts schon acht Runden vor Schluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Für Celtic war es die 48. Meisterschaft, Rekordchampion ist Stadtrivale Rangers mit 54 Titeln.

16:33 Uhr: + FUSSBALL +

PSG- Fans drehen in Lyon durch!

Fußball- Fans von Paris Saint- Germain haben beim französischen Ligacup- Finale in Lyon randaliert. Beim 4:1- Sieg gegen AS Monaco am Samstag seien Sitze angezündet und herausgerissen worden, berichtete die Zeitung "Le Parisien" am Sonntag. Außerdem seien Toilettenwände beschmiert worden. In sozialen Netzwerken hätten Anhänger des Hauptstadtclubs dem Bericht zufolge verkündet, Fans des Rivalen und einstigen Serienmeisters Olympique Lyon eine Art von Souvenir hinterlassen zu wollen. Der Stadionmanager habe angekündigt, die Rechnung für die Schäden an die Liga zu schicken, die sie an Paris Saint- Germain weiterleiten werde. Die französische Liga kündigte unterdessen eine Untersuchung der Vorfälle an.

14:22 Uhr: + RADSPORT+

Zoidl wird Zweiter! Eine Woche nach seinem Bundesliga- Auftaktsieg in Leonding hat Radprofi Riccardo Zoidl beim 56. Kirschblütenrennen in Wels (171 km) hinter dem Slowenen Matej Mugerli Rang zwei belegt. Der Lokalmatador aus der Felbermayr- Mannschaft musste sich dem Amplatz- BMC- Fahrer um sechs Sekunden geschlagen geben. Dritter mit mehr als einer Minute Rückstand wurde Mugerlis Teamkollege und Landsmann Andi Bajc.

12:45 Uhr: + LEICHATHLETIK+

Teenager überspringt 5,90 m!

Der schwedische Stabhochsprung- Teenager Armand Duplantis hat sich mit 5,90 Metern in den Kreis der Medaillenanwärter für die Leichtathletik- WM im Sommer in London katapultiert. Im Rahmen der Texas Relays in Austin verbesserte der 17- Jährige seinen eigenen U20- Weltrekord gleich um acht Zentimeter. Bereits im März hatte er mit 5,82 Metern aufhorchen lassen.

10:41 Uhr: + BOXEN+

Huck kriegt Hucke voll!

Vor heimischer Kulisse hat der Deutsche Marco Huck am Samstag den vakanten Weltmeistertitel des Verbandes WBC im Cruisergewicht verpasst. Vor 7.000 Zuschauern in der Dortmunder Westfallenhalle unterlag der 32- jährige Huck dem Letten Mairis Briedis nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten (111:116, 110:117, 109:118). Briedis bleibt in 22 Profikämpfen unbesiegt, für Huck war es die vierte Niederlage im 45. Kampf. Huck besaß den Weltmeistergürtel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO. Auch den nahm ihm der Lette ab.

9:35 Uhr: +EISHOCKEY- NHL+

Flyers siegen wieder! Die Philadelphia Flyers haben mit dem vierten Sieg in Serie ihre minimale Chance auf die Play- off- Teilnahme in der National Hockey League gewahrt. Ohne den verletzten Michael Raffl gewannen sie am Samstag zu Hause gegen die New Jersey Devils klar mit 3:0. Bei vier ausstehenden Spielen fehlen ihnen aber immer noch sechs Punkte auf den zweiten Wild- Card- Platz der Eastern Conference. Diesen haben die Boston Bruins inne, die einen 5:2- Heimerfolg gegen die bereits aus dem Play- off- Rennen ausgeschiedenen Florida Panthers feierten. Thomas Vanek gelang dabei mit dem 1:1 im Mitteldrittel sein zweites Tor für die Panthers.

NHL vom Samstag: Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) - New Jersey Devils 3:0, Boston Bruins - Florida Panthers (mit Vanek/1 Tor) 5:2, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:2 n.V., Winnipeg Jets - New York Islanders 4:2, Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 4:5, Carolina Hurricanes - Dallas Stars 0:3, Nashville Predators - Minnesota Wild 3:0.

8:30 Uhr: +TAGESÜBERBLICK+

Das bringt der Sport- Sonntag:

FUSSBALL

tipico Bundesliga/27. Runde:

16:30: Cashpoint SCR Altach - Red Bull Salzburg (live auf ORF eins)

TENNIS

19:00: Miami (Florida) ATP- Finale: Federer - Nadal.

RADSPORT

Flandern- Rundfahrt (World Tour, live auf Eurosport)

Kirschblütenrennen in Wels

EISHOCKEY

EBEL/Finale/best- of- seven/2. Spiel

17:00 KAC - UPC Vienna Capitals (live auf ServusTV, Sky)

BASKETBALL

ABL/30. Runde

17:00: Swans Gmunden - Raiffeisen Fürstenfeld Panthers

18:00: BK Klosterneuburg Dukes - Redwell Gunners

GOLF

Houston (Texas) PGA- Tour (mit Wiesberger)

RUDERN

18:30: London 163. Boatrace: Oxford gegen Cambridge