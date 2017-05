Real Madrid ist für Juve- Coach Allegri der Favorit

Für Juventus- Coach Massimiliano Allegri ist Real Madrid der Favorit im Champions- League- Finale! "Wir müssen optimistisch sein, aber mir scheint es nicht gerechtfertigt, zu sagen, dass Juventus Favorit ist", sagte er beim Medientag seines Klubs vor dem Endspiel gegen die Spanier am Samstag in Cardiff. "Real hat drei Finali in vier Jahren gespielt und davon zwei in drei Jahren gewonnen: Sicher sind sie die Favoriten", betonte Allegri.