Real Madrid feiert 3:0 und zieht in Tabelle davon

Mateo Kovacic (38.), Cristiano Ronaldo (51.) und der eingewechselte Alvaro Morata (82.) trafen im Bernabeu- Stadion für die Heimischen. Der Weltfußballer hat nun in den jüngsten 13 Spielen für Real 13 Tore erzielt. Gegen die um einen Champions- League- Startplatz kämpfenden Gäste aus dem Baskenland agierte Ronaldo jedoch zunächst als Einfädler.

Foto: AFP or licensors

Nachdem erste Pfiffe auch gegen seine Person von den Rängen kamen, brachte der Portugiese Kovacic in Position, was der in Linz geborene kroatische Internationale zu seinem ersten Treffer in "La Liga" nutzte. Kovacic revanchierte sich nach Seitenwechsel mit der Vorlage auf Ronaldo zum 2:0. Nach Gelb- Rot für Gäste- Akteur Inigo Martinez legte Morata dann weiter nach.

Barcelona hatte am Sonntag bei Betis Sevilla nur ein 1:1 erreicht und danach mit einem vom Schiedsrichter annullierten Treffer gehadert. Der FC Sevilla verlor im Anschluss bei Espanyol nach einer frühen Roten Karte gegen Nico Pareja (2.) mit 1:3.