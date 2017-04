RB- Teamchef Horner kritisiert Alonso und McLaren

Indy 500 statt Formel- 1-Klassiker in Monaco - mit dieser Nachricht überraschte McLaren- Star Fernando Alonso in Bahrain die Motorsport- Welt. Eine Entscheidung, die Red- Bull- Teamchef Christian Horner gar nicht nachvollziehen kann. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Grand Prix in China, der für Alonso erneut enttäuschend endete!