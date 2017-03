RB- Star Timo Werner erstmals ins DFB- Team berufen

Joachim Löw hat am Freitag RB- Leipzig- Profi Timo Werner als einzigen Neuling in den Kader von Weltmeister Deutschland berufen. Der 21- jährige Offensivspieler, an dem mehrere englische Topclubs interessiert sein sollen, gehört zum Aufgebot für das Testspiel am Mittwoch in Dortmund gegen England und die Fortsetzung in der WM- Qualifikation vier Tage später in Baku gegen Aserbaidschan.