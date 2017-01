RB Salzburg: Keine Neuzugänge, dafür aber Abgänge

Das erste Rasentraining wurde am Mittwoch in der Red- Bull- Arena absolviert, die Vorbereitung ist somit offiziell "eröffnet". Salzburgs Sportchef Freund muss in den kommenden Tagen aber einige Transfers abwickeln. Denn der Kader der Bullen ist noch viel zu groß. Bis zum Start des Trainingslagers in Dubai am 22. Jänner sollen die personellen Fragen allesamt geklärt sein.