RB Salzburg erhöht gegen Graz 99ers auf 2:0

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Spiel im Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga gegen die Graz 99ers gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch in Graz mit 4:1 und stellte in der "best of seven"- Serie auf 2:0. Spiel drei steigt am Freitag (19.15 Uhr) in Salzburg.