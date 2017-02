RB Salzburg deklassiert PSG im Achtelfinale 5:0

D

Vorjahres- Finalist PSG gegen Salzburg ohne Chance

setzten sich im spanischen Duell mit dem FC Sevilla knapp 3:2 durch. Gespielt wird am 7. oder 8. März in der Red Bull Arena. Salzburg hat jetzt schon Historisches geschafft, steht dank eines Triplepacks von Oliver Filip (31., 34., 61.) und Toren von Hannes Wolf (15.) sowie Gideon Mensah (73.) als erstes österreichisches Team in der Geschichte des Bewerbs in der Runde der letzten acht.

Die "Jungbullen" starteten gegen den Vorjahres- Finalisten stark und fanden durch Mergim Berisha (3., 7.) gleich zwei Möglichkeiten vor. Während die Effizienz da noch zu wünschen übrig ließ, passte sie in der Folge perfekt. Nach Berisha- Idealvorarbeit traf Wolf aus sieben Metern wuchtig unter die Latte (15.). Moussa Diaby, der auch die erste PSG- Chance (14.) vorgefunden hatte, verabsäumte es auszugleichen (25.). Es sollte eine der letzten guten Aktionen der Franzosen bleiben.

Red-Bull-Youngster Xaver Schlager Foto: GEPA

Salzburg machte noch vor dem Seitenwechsel den Sack zu. Nach perfektem Gorzel- Lochpass zog Filip am PSG- Goalie vorbei und traf zum 2:0 (31.). Drei Minuten später erhielt er von Xaver Schlager einen idealen Lochpass und traf überlegt ins lange Eck. PSG schwächte sich zudem selbst, Arnaud Luzayadio sah nach einem bösen Foul an Sandro Ingolitsch zurecht die Rote Karte (36.).

"Jungbullen" spazieren in Durchgang zwei zum Kantersieg

Nach der Pause gingen es die von Marco Rose gecoachten Gastgeber etwas ruhiger an, sie hatten aber aufgrund der numerischen Überlegenheit und des komfortablen Vorsprungs leichtes Spiel. Nach Berisha- Vorarbeit machte Filip (61.) seinen Triplepack perfekt. Für den Schlusspunkt sorgte Mensah (73.). Salzburg hat damit in sechs Partien nur zwei Gegentore hinnehmen müssen. Nach klaren Erfolgen gegen den FK Vardar (Gesamt- 8:0) und Kairat Almaty (9:1) wurde im Play- off ManCity nach starker Vorstellung mit 4:3 im Elfmeterschießen ausgeschaltet.

Das Ergebnis:

Red Bull Salzburg - Paris St. Germain 5:0 (3:0)

Red Bull Arena

Tore: Wolf (15.), Filip (31., 34., 61.), Mensah (73.)