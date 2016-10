"RB Leipzig ist geil!" - Wiese verteidigt "Bullen"

Immer wieder gab es in letzter Zeit Fan- Proteste gegen den Aufsteiger. "Das ewige Rumgeheule geht mir auf den Sack", so Wiese, der meinte, dass die Abneigung gegen RB Leipzig auch mit einem gewissen Neid zu tun hat. Laut dem Ex- Keeper hätten alle Vereine gerne einen Partner wie Red Bull: "Ob bei Werder, Mainz oder Dortmund, kein Klub- Manager würde einem Investor mit solchen Plänen keinen roten Teppich ausrollen. Wer etwas anderes behauptet, der lügt." RB Leipzig blieb in den ersten sieben Bundesliga- Spielen bisher ungeschlagen und holte unglaubliche 15 Punkte.

Foto: APA/AFP/ODD ANDERSEN, APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Debüt im Wrestling- Ring

Wiese selbst wird seine Premiere als Wrestler am 3. November in München feiern. Er werde sich demnach mit den Profi- Wrestlern Cesaro und Sheamus zusammentun, um gegen das Tag Team "The Shining Stars" mit Bo Dallas in einem Match in der Münchner Olympiahalle anzutreten. "Ich habe hart für diesen Augenblick gearbeitet und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Cesaro und Sheamus in den Ring zu steigen", sagte Wiese laut Mitteilung.

Foto: GEPA

In der Bundesliga spielte er zuletzt im Jänner 2013 für 1899 Hoffenheim, davor viele Jahre für Werder Bremen.